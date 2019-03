Analistul Cristian Diaconescu, despre Brexit: Cum va fi afectata Romania de iesirea Marii Britanii din UE

Cristian Diaconescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cu opt zile ramase pana la Brexit, Theresa May a aruncat miercuri seara mingea in terenul Parlamentului. Sefa Guvernului si-a exprimat solidaritatea cu „britanicii obositi de lupte si jocuri politice”. Si i-a somat pe parlamentari sa-si asume responsabilitatea pentru haosul creat. Solicitarea privind amanarea cu trei luni a Brexitului va ajunge joi seara in fata liderilor europeni, reuniti la Consiliul de primavara. Pana cand vom afla decizia lor, ministul de Externe Britanic evoca inclusiv temutul scenariu al unui Brexit fara acord. Inainte de intalnirea cu liderii celorlalte 27 de state UE, Theresa May le-a spus jurnalistilor ca spera sa obtina amanarea Brexitului pana pe 30 iunie. ...