ANALIZA - Apelul lui Klaus Iohannis naște reacții in opoziție: cum se recofinugreaza tabla de șah pentru prezidențiale

Opoziția vrea unificarea dreptei, însă nimeni nu a făcut pași spre o alianță, formațiunile rezumându-se doar la colaborarea parlamentară.Momentan, singurul partid dispus să susțină candidatura lui Klaus Iohannis la prezidențiale, alături de PNL, este PMP, potrivit unei analize realizate de MEDIAFAX.

Un îndemn la crearea unui front comun împotriva PSD a fost lansat de președintele Klaus Iohannis, la începutul acestei săptămâni, acesta încurajând Opoziția să vină cu alternative și cu soluții prin care să câștige încrederea cetățenilor.

"Un ultim apel vreau să îl adresez Opoziției și politicienilor care se află în Opoziție față de actualul Guvern. Alternativa nu vine de la sine. Doar lucrând cu determinare și înțelepciune, se poate ajunge în situația de a obține încrederea oamenilor. Stă și în mâinile Opoziției responsabilitatea de a asigura stabilitatea ţării şi menținerea României pe drumul normalității. Este nevoie, fără îndoială, de un dialog susținut între toate forțele de Opoziție. Oamenii politici responsabili știu să lase deoparte interesele mărunte și orgoliile și să pună mai presus interesul țării. Iar interesul românilor este de a opri abuzurile actualei majorități. Cu înțelegere între partidele de Opoziție se obține ceea ce spuneam mai devreme: alternativa așteptată de români", a spus Klaus Iohannis, într-o declarație de presă susținută luni seară la Palatul Cotroceni.

În acest context, liderul PNL, Ludovic Orban a declarat că există demersuri comune între partidele de Opoziție și întâlniri constante între membrii formațiunilor în afara Parlamentului. Cu toate acestea, Orban s-a rezumat la a vorbi doar despre colaborarea legislativă a Opoziției, fără a transmite un mesaj clar în legătură cu posibilitatea formării unei alianțe.

"Avem deja demersuri comune în Parlament, convocarea sesiunii extraordinare am făcut-o împreună, deci există colaborare. Ne întâlnim tot timpul (în afara Parlamentului), există o întâlnire constantă", a afirmat Ludovic Orban.

În ceea ce privește alegerile prezidențiale, Consiliul Naţional al PNL a decis, la întrunirea din 11 martie a.c., susținerea actualului preşedinte Klaus Iohannis pentru un al doilea mandat la Cotroceni și a liderului PNL Ludovic Orban pentru poziţia de premier, dacă partidul va câştiga viitorul scrutin parlamentar din anul 2020. Din cele 817 voturi exprimate la reuniune, 793 s-au îndreptat spre susţinerea lui Klaus Iohannis dacă va candida pentru un nou mandat prezidenţial. Din cele 821 de voturi exprimate pentru susţinerea prezumtivului premier al PNL, Ludovic Orban a primit 685 şi Viorel Cataramă a primit 113 voturi.

Ulterior votului liberalilor la Consiliul din luna martie, Orban a declarat că PNL îşi doreşte un guvern "suplu, european, cu 14-15 ministere".

Pe 23 iunie, Klaus Iohannis a anunțat că va candida pentru un nou mandat la Cotroceni. "Vreau să vă comunic acum, aici în această dimineaţă frumoasă: sunt ferm hotărât să candidez pentru încă un mandat de preşedinte al României", a spus atunci la Sibiu șeful statului.

Acesta a mai precizat că a decis să facă anunţul despre candidatura sa la al doilea mandat pentru Preşedinţie în contextul sondajelor care arată un nivel de nemulţumire al românilor de peste 80%, lucru care relevă că "lumea nu mai are încredere în clasa politică". Întrebat cine crede că nu primeşte bine anunţul, Iohannis a răspuns: "Cred că PSD nu este extrem de fericit că am făcut acest anunţ".

Printre primii care au vorbit în această săptămână despre nevoia unificării dreptei, după îndemnul lui Klaus Iohannis, a fost președintele PMP, Eugen Tomac, care a susținut că acest lucru ar trebui să aibă loc chiar de mâine.

"De șase luni de zile insist și explic că singura soluție pentru a crea o alternativă credibilă la PSD este crearea unui pol politic anti-PSD. Nu există o altă formulă nici PNL singur nu poate obține suficiente voturi pentru a crea o majoritate, nici celelalte partide nu sunt suficient de convingătoare încât să obțină rezultate care să le permită să înceapă negocieri, după alegeri, pentru crearea unei alte majorități. PSD a reușit, prin erorile care s-au produs până acum, să se instaleze și prin erorile adversarilor politici să se instaleze foarte bine și din 3.200 de primari au aproape 2.000. (...) Dar acum nu mai este vorba doar de obiective politice, pe care și le poate asuma un partid sau altul este vorba despre viitorul României. Iar noi cei din PMP sutem dispuși să ne așezăm la masa discuțiilor pentru a crea un pol politic anti-PSD", a afirmat președintele PMP, Eugen Tomac, marți la Parlament.

Ulterior, Eugen Tomac a declarat că partidul pe care îl conduce îl va susține la prezidențiale pe actualul președinte, Klaus Iohannis, dacă asta ar fi alegerea majorității Opoziției.

"PMP, în turul doi al alegerilor prezidențiale din 2014, l-a susținut pe președintele Iohannis. Primul pas e să creăm acest pol și apoi să stabilim celelalte obiective, pentru că sunt și alegerile europarlamentare și, bineînțeles, sunt extrem de importante alegerile prezidențiale. Acest pol politic trebuie să aibă un singur candidat la prezidențiale, un candidat comun", a explicat Tomac.

Prim-vicepreședintele PNL, Iulian Dumitrescu, a dus ideea mai departe și a scris, miercuri pe Facebook, că liberalii trebuie să semneze un protocol de colaborare cu partidele din Opoziție pentru înlăturarea de la putere a PSD, printre punctele documentului fiind și susținerea președintelui Klaus Iohannis la alegerile prezidențiale.

"Unul dintre obiectivele importante ale PNL în această perioadă trebuie să fie construcția alternativei la actuala putere. Pornind de la nevoia de a înlătura de la conducerea țării actuala putere abuzivă și discreționară, PNL este singurul partid care poate coagula forțele de opoziție pe o platformă de acțiune împotriva PSD. Trebuie să începem un dialog onest și plin de perspective cu forțe politice care fac opoziție la PSD, cum ar fi USR, PMP sau România Împreună. Orice discuție trebuie să plece de la valori comune și de la direcții de acțiune convenite între parteneri, tocmai pentru ca orgoliile și interesele mărunte să nu împiedice construcția alternativei la PSD. Voi propune colegilor din conducerea PNL inițierea unui protocol de colaborare la nivel central între partidele de opoziție pentru a putea înlatura PSD de la putere și pentru a aduce România pe drumul stabilității și normalității", a afirmat prim-vicepreședintele PNL, Iulian Dumitrescu, într-o postare miercuri pe rețeaua de socializare.

Întrebat de MEDIAFAX despre o posibilă alianță cu alte partide din Opoziție, președintele USR, Dan Barna, a declarat că partidul pe care îl conduce și-a exprimat mereu dorința de colaborare.

"Noi am fost consecvenți. Și cu campania «Fără penali» am invitat alte partide să vină să susțină. Pe final unii liberali au mai susținut, de exemplu și la Tulcea ne-au dat 4.000 de semnături. Dincolo de asta, pe termen lung, bun unitatea opoziției. Dar care e programul? Noi am fost cei mai deschiși constant pentru o platformă comună și asta va fi și varianta cu care o să venim în viitor. Probabil că va deveni necesară la un moment dat o structură de colaborare", a spus liderul USR Dan Barna, pentru MEDIAFAX.

Referitor la alegerile prezidențiale, Barna spunea, pe 10 iulie, că momentan miza USR este strângerea de semnături pentru inițiativa civică "Fără penali în funcții publice", însă formațiunea va avea cu siguranță un candidat.

"Din păcate pentru România, acum miza nu o reprezintă alegerile prezidenţiale, ci «Fără penali în funcţii publice», iniţiativa cetăţenească. Restul sunt ipoteze de presă. E greu de spus în momentul de faţă, în contextul actual, care va fi strategia noastră. USR a spus doar că va avea un candidat în alegerile prezidenţiale. Dincolo de asta, orice altceva e prematur de afirmat", a declarat la acea vreme liderul USR, Dan Barna, pentru MEDIAFAX.

Fostul premier Dacian Cioloș consideră că unificarea dreptei se face în jurul unor valori comune și a unui program pentru România, iar candidații la alegerile prezidențiale din 2019 trebuie să corespundă unor criterii de integritate și profesionalism. Cu toate acestea, Cioloș nu a precizat, până în prezent, dacă se va înscrie cursa pentru prezidențiale.

"Un proiect pentru România trebuie sa aibă la bază obiective comune care sunt mai importante decât o persoana sau alta. Eu unul aşa văd lucrurile. Unificarea Dreptei, a forţelor democratice, se face în primul rând în jurul unor valori şi a unui program pentru România. Candidaţii, oricare ar fi ei, ar trebui sa fie o consecinţa a acestei abordări şi aceştia trebuie să fie aleşi în jurul unor criterii de integritate, cinste şi profesionalism dovedit. Doar aşa putem reforma clasa politică", a explicat, pe 11 iulie, pentru MEDIADAX, Dacian Cioloş, lider al partidului Mişcarea România Împreună.

Cioloș a mai precizat că relaţia cu USR nu doar că va continua, dar se va şi consolida. "Colaborarea noastră cu USR e bazată pe valori comune şi pe obiective comune de construcţie care vizează viitorul României. Pe aceste baze relaţia va continua şi se va consolida", a completat Cioloş.

Cât despre Victor Ponta, actualul președinte Pro România, acesta a spus, pentru MEDIAFAX, că a colaborat cu partidele din Opoziție pentru demersuri împotriva abuzurilor lui Liviu Dragneam iar formațiunea pe care o conduce va colabora în continuare în acest sens. Totuși, fostul premier a precizat că nu se pune problema unei alianțe politice cu partidele de dreapta.

"Este dreptul domnului Iohannis să își dorească o uniune a partidelor declarate de dreapta - sunt convins că nu se referea la Pro România și nu se pune problema în niciun caz ca noi să intrăm într-o alianță politică de dreapta/ în ceea ce privește acțiuni parlamentare și politice contra lui Dragnea și a Guvernului Dancilă știti că am votat moțiunea de cenzură, am semnat sesizarea la CCR contra Legii Fondului Suveran a lui Dragnea, tocmai ce am semnat marți solicitarea de sesiune extraordinară, vom lupta împreuna împotriva abuzurilor lui Dragnea și a grupului său infracțional dar nu vom face alianțe politice sau electorale cu partidele de dreapta", a explicat Victor Ponta.

În legătură cu prezidențiabilul pe care îl va propune Pro România, Victor Ponta declara pe 28 mai, la evenimentul de lansare a agendei partidului, că în octombrie-noiembrie formațiunea va avea un Congres în care vor fi stabiliți candidații la viitoarele alegeri europarlamentare și prezidențiale din 2019.

"În octombrie-noiembrie vom face un Congres, nu doar să ne alegem pe funcţii, ci să stabilim toate aceste politici. Vrem să desemnăm candidati pentru Parlamentul European din rândul celor care vorbesc şi limba română şi limba engleză bine. Vreau să desemnăm un candidat la prezidenţiale, pentru că în acest moment există doi candidaţi. Amândoi, redutabili. Şi domnul Iohannis, şi domnul Tăriceanu. În zona de centru, centru-stânga nu există niciun candidat. Noi vom propune un candidat, este astăzi aici în sală. E aici în sală şi nu sunt eu", a spus Victor Ponta.

La reuniunea din 28 mai a participat și senatorul PSD, Ecaterina Andronescu, iar în spațiul public au apărut speculații că aceasta ar putea demisiona din PSD ca să se înscrie în partidul lui Ponta, pentru ca, ulterior, această să devină şi candidatul la alegerile prezidenţiale a noii formaţiuni politice.

Referitor la o posibilă candidatură a fostului ministru al Educației la prezidențiale, Ponta a spus atunci că nu a discutat pe această temă cu Andronescu.

"Poate fi (Ecaterina Andronescu candidat la prezidenţiale - n.r.). Nu am discutat în mod direct şi nu am cum să anunţ eu nimic. O să spun doar că, dacă există pe partea dreaptă doi candidaţi foarte puternici, domnul Iohannis şi domnul Tăriceanu, este obligatoriu să avem şi în zona de centru, centru-stânga un candidat puternic şi, dacă PSD nu are candidat, avem noi un candidat pe care îl iubesc PSD-iştii. Este unul dintre candidaţii pe care i-am susţine din toată inima", a declarat fostul premier, Victor Ponta.

Andronescu afirma la acea vreme că nu are de gând să plece din PSD, chiar dacă sunt lucruri ce o nemulţumesc. "Eu nu intenţionez să plec din PSD, dar modul în care se întâmplă lucrurile în ultima vreme nu pot să vă spun că mă mulţumesc. Nu îmi pun această problemă acum. (să plece din PSD - n.r.). Mă deranjează faptul că partidul acesta a fost puţin diferit condus. Nu un singur om ia toate deciziile, iar acest lucru este de natură să mă necăjească", a spus aceasta.

În prezent, senatorul PSD, Ecaterina Andronescu, a cerut într-o scrisoare deschisă adresată, marți, membrilor PSD, ca liderul social-democrat Liviu Dragnea să se retragă din fruntea partidului, altfel PSD va pierde guvernarea, precum şi pregătirea unui guvern PSD de "super profesionişti". Aceasta a susținut că PSD trebuie să salveze atât ţara cât şi partidul "de la un dezastru major" spre care se îndreaptă "vertiginos". În scrisoare, Andronescu mai spune că Guvernul Dăncilă nu reprezintă PSD.