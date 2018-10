Analiza de sange care diagnosticheaza si localizeaza rapid prezenta unei tumori oriunde in corp

Analiza de sange google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O simpla analiza de sange va diagnostica si localiza corect si rapid prezenta unei tumori oriunde in corp. Vom putea detecta cancerul in analizele anuale. Concluziile noului studiu au fost publicate in revista Nature Genetics. Cercetatorii de la Universitatea din California, San Diego, au descoperit o noua metoda de diagnosticare a unor tumori canceroase. Este un nou test de sange, bazat tot pe biomarkeri, dar care este mult mai rapid si mai precis decat analizele disponibile in prezent. Acest test poate arata imediat daca un pacient are cancer, dar va indica si organul unde s-a dezvoltat tumoarea. Biomarkerii sunt molecule care indica prezenta sau absenta unei tumori in corp. Ei sunt folositi pentr ...