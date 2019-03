Analiza la firul ierbii: Cozmin Gușa zguduie scena politica - Candidaturile lui Basescu și Ghița, amenințare directa pentru PNL și PSD

Consultantul politic Cozmin Gușă a analizat duminică seara, într-o intervenție telefonică la Realitatea TV, efectele intrării în lupta pentru alegerile europarlamentare a fostului președinte Traian Băsescu și a ex-deputatului PSD Sebastian Ghiță. Cozmin Gușă consideră aceste candidaturi reprezintă o amenințare directă pentru PNL și a PSD.

"Nu am nicio îndoială legat de Traian Băsescu și Sebastian Ghiță. Această declarație de pseudo- candidatură a lui Ponta, ca să încep cu acest punct, devine cea mai slabă dacă este să comparăm cu ceilalți doi (Băsescu și Ghiță -n.r.), tocmai pentru că o face de formă. De ce ar vota oamenii lista Pro România dacă Ponta ne spune că el candidează ca să legitimeze dezbaterea politică? Acolo o candidatură semnificativă e a Corinei Crețu. Părerea mea este că Victor Ponta a greșit punându-se pe listă, dar poate se va răzgândi.

În schimb, aceste două evenimente - candidatura lui Băsescu în primul rând și candidatura lui Ghiță în al doilea rând, aceste două candidaturi polarizează lupta politică și pe dreapta naționalistă și pe stânga naționalistă.

IMAGINI SCANDALOASE în timpul operației, într-un spital important: Un medic a intrat cu hainele de stradă peste alți chirurgi - VIDEO

Traian Băsescu se situează mai la dreapta PNL-ului, este mult mai activ, este creditat cu mai multă expertiză politică pentru prezența în Parlamentul european decât oricine de pe lista PNL-ului și în mod evident faptul că pentru prima dată un fost președinte de țară își asumă o altfel de candidatură la nivel de țară, că nu a mai făcut asta nici Iliescu, nici Constantinescu, asta poate să asigure o mediatizare naturală, iar Băsescu știe întotdeauna să folosească tribuna și nu am nicio îndoială că pe această plajă de naționalism care s-a instituit și s-a așezat peste Europa, în România, pentru că noi suntem tot timpul la modă, asta va ajunge o dezbatere națională în această campanie. Pe Băsescu l-am văzut într-o formă bună, știe să evite acele capcane care l-ar pune să vorbească despre mandatele sale și nu văd pe cineva din partea dreaptă în acest moment să-i poată face față în dezbaterile care se vor organiza, nu mai vorbim despre faptul că Băsescu, în calitate de fost președinte de țară, beneficiază de o mediatizare naturală cam pe toate mijloacele de presă și prin faptul că nu-i lipsit nici de bani, nici de fonduri o să-și cumpere mediatizare. Îl văd mult mai expresiv pe partea dreaptă decât PNL-ul și mai expresiv decât USR plus PLUS. Singurul risc al lui Băsescu este legat de relația cu partidele mari, pentru că nu poate să acopere electoral, toate secțiile de votare și dacă nu beneficiază de un soi de înțelegere subterană, voturile pe care le-ar fi, nu în număr foarte mare, ar putea fi în pericol să fie fraudate.

Lui Băsescu i-a fost mai greu în 2016 pentru că el se lupta cu problemele din familia lui până la cele cu Elena Udrea și până la altele nevăzute, dar care îl împiedică pe un bărbat politic să poată să se exprime, iar, prin comparație, astăzi nu are niciun adversar pentru europarlamentare. Cei de pe lista PNL-ului sunt oameni foarte slabi, oameni cu o slabă notorietate, oameni neexpresivi, poate cu câteva excepții, PNL este un partid adormit și nici președintele Iohannis nu dă semne că ar intra în această campanie ca să-l ajute pe liderul partidului, Ludovic Orban să aibă un rezultat bun.

ALERTĂ - Simona Halep, victorie extraordinară la Indian Wells în fața lui Kozlova

Sebastian Ghiță nu mai este același din 2016 când la limită a ratat intrarea in parlament cu PRU din partea cărui partid s-a hotărât să candideze. Avem un Ghiță care nu mai este suspectat ca-n 2016 că ar fi în cârdășie cu zona de stat paralel reprezentată de Coldea, dimpotrivă are o faptă de vitejie prin eliminarea lui Coldea de la vârful statului român. A venit cu dezvăluiri pe partea lui de electorat naționalist și cu plângeri penale împotriva lui Koveși care îi dau o alonjă. L-ați văzut că și-a schimbat și discursul, au trecut anii peste el, necazurile, stă în exil. În mod evident, jucând extrem de naționalist și având o tribună România TV - o tribună serioasă pe care s-au urcat pe rând PSD, Pro România, PNL din când în când și Băsescu mai mereu. În condițiile în care proprietarul România TV își asumă o candidatură, bineînțeles că și vectorii de imagine de la acea televiziune vor marșa mai mult în favoarea lui Sebastian Ghiță, decât în favoarea altora și atunci pe acest demers de stângă naționalistă și atunci cei care vor fi perdanți, în cazul lui Ghiță, vor fi pesediștii pentru că în mare parte din electoratul lui Dragnea este un electorat captiv la România TV.

După cum vedeți doar prin aceste două candidaturi, Băsescu și Ghiță, se creează o problemă majoră, comună celor două partide mai mari: PSD și PNL, pe dreapta în cazul lui Băsescu și pe stânga în cazul lui Sebastian Ghiță. Vă întreb dacă acești doi știind atât de multe unul despre altul se vor mai lua la ceartă, la harță, vă dați seama că vor acoperi scena politică, electoral vorbesc, într-un fel în care nici PSD-ul și nici PNL-ul nu ar fi în stare să o facă.

Un alt perdant, pentru că nu joacă atât de net, în condițiile în care electoratul nu este atât de educat, va fi Pro România.”, a spus Cozmin Gușă.