Analiza: Masura gravitații dezbaterilor din Parlamentul European

Revista 22:

În urmă cu două săptămâni, la Salzburg, în superbul oraș al lui Mozart, s-a consumat o altă criză europeană. Deși a început sub auspicii relativ favorabile, în baza semnalelor anterioare venite dinspre Bruxelles, întâlnirea informală a liderilor din UE pe tema Brexit-ului s-a sfârșit printr-un fiasco. Iar o glumă care o viza pe Theresa May, considerată de mulți nefericită, postată pe Instagram de Donald Tusk, sau remarcile lui Emmanuel Macron, care a făcut trimitere la „minciunile“ care au provocat Brexit-ul, nu au făcut decât să pună gaz peste foc. Tonul declarațiilor s-a înăsprit considerabil la Londra. Theresa May a cerut Uniunii Europene să trateze Marea Britanie cu respect, iar Dominic Raab, ministrul responsabil cu Brexit-ul în cabinetul de la Londra, a acuzat ceea ce el consideră a fi „maniera mecanică“ de rejectare de către Bruxelles a propunerilor venite de la guvernul său. În acest punct e bine să reamintim și faptul că același Dominic Raab spusese anterior că un eșec, un Hard Brexit, adică ieșirea Marii Britanii din UE fără niciun fel de acord, va genera în Regatul Unit resentimente profunde cel puțin preț de o generație și va avea implicații geopolitice majore în Europa. Între altele, pentru că e greu de crezut că, în aceste condiții, Marea Britanie, singura țară din Europa, alături de Franța, care are o reală potență militară, va continua o colaborare strânsă în materie de securitate cu țările dintr-o structură pe care a părăsit-o în urma unui divorț urât. În plus, nu este deloc sigur că, în aceste condiții, NATO va supraviețui și, dacă da, în ce formă, tensiunilor provocate simultan de Brexit și de fractura transatlantică. Cele două evoluții în combinație cu altele, precum diviziunile tot mai accentuate care separă Estul de Vestul continentului, riscă să provoace o dinamică geopolitică destructivă care, din păcate, ne găsește într-o postură extrem de nefavorabilă și din punctul de vedere al climatului politic intern, și din cel al contextului internațional.