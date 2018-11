Analiza New York Times: dezbaterile publice despre George Soros, impanzite de calomnii. Cum a fost posibil?

Discursurile cu accente denigratoare ale unor activişti politici de dreapta la adresa miliardarului George Soros, unul dintre donatorii Partidului Democrat din SUA, s-au mutat treptat în ultimii ani din sferele marginale ale spaţiului public în centrul dezbaterii politice, comentează New York Times, informează Mediafax.

"La câteva ore după ce a fost informat săptămâna trecută că a fost primit un dispozitiv exploziv la reşedinţa sa situată la periferia oraşului New York, George Soros, investitor miliardar şi donator al Partidului Democrat din SUA, a primit un telefon de la colegi pentru a discuta despre o altă ameninţare: acţiunile Guvernului autoritarist din Ungaria în scopul închiderii Universităţii înfiinţate în Budapesta. Tentativa de atac cu bombă din New York - despre care s-a stabilit ulterior că s-a înscris într-o serie de tentative similare vizându-i pe principalii critici ai preşedintelui Donald Trump - nu a apărut pe neaşteptate. Nu este o coincidenţă că domnul Soros se confruntă cu opoziţie intensă şi cu ameninţări în acelaşi timp în două ţări situate la distanţă de mii de kilometri", explică editorialiştii Kenneth Vogel, Scott Shane şi Patrick Kingsley într-un articol publicat în cotidianul The New York Times sub titlul "Cum s-a mutat calomnierea lui George Soros din zonele marginale spre centrul spaţiului public".

Citește și: Tudorel Toader, APĂRARE de ULTIMĂ ORĂ în scandalul privind dosarul lui Augustin Lazăr

"Pe ambele maluri ale Atlanticului, o reţea de activişti şi politicieni de dreapta au petrecut ani încercând să îl portretizeze pe George Soros nu doar ca fiind un puternic adversar politic, ci personificarea a tot ce ei detestă. Recurgând la o formă de antisemitism codificat, l-au portretizat ca fiind liderul unei mişcări , un radical de stânga care ar submina ordinea stabilită, încercând să dilueze caracterul de rasă albă, creştin al societăţilor, prin imigraţie. În acest proces, au împins versiunea lor despre George Soros, în vârstă de 88 de ani, dinspre zonele obscure ale Internetului şi din emisiuni radio spre centrul dezbaterilor politice", cred editorialiştii NYT.

Este denigrat pentru că este „eficient”

"Soros este denigrat deoarece este eficient", afirmă Stephen Bannon, fost director pentru strategii de campanie al lui Donald Trump şi fost consilier la Casa Albă care acum încearcă să promoveze o mişcare naţionalistă coordonată, în Europa şi Statele Unite, pentru contracararea influenţei construite de George Soros în zona politică de stânga. "Pot doar să sper că într-o zi voi fi la fel de eficient ca el, şi la fel de calomniat", a spus Bannon, catalogând ameninţările cu bombă drept "biletul de intrare în această arenă".

Citește și: Liviu Dragnea și Tăriceanu, ședință crucială la Palatul Parlamentului. Ce vor discuta liderii coaliției

La postul tv Fox News, în apelurile Partidului Republican pentru colectarea de fonduri şi în studiile grupurilor de lobby conservatoare, George Soros este catalogat drept un simbol al liberalismului devenit agresiv. Preşedintele Donald Trump, un politician republican, îl menţionează în postările pe Twitter şi în discursuri ca fiind finanţatorul protestelor împotriva sa, iar familia prezidenţială şi consilierii merg uneori mai departe. Donald Trump jr. a distribuit prin Twitter anul acesta acuzaţia lansată de actriţa Roseanne Barr că George Soros este nazist.

Acuzat de finanțări ale imigranților latino-americani

În campania electorală premergătoare scrutinului parlamentar din SUA, în care George Soros finanţează Partidul Democrat, miliardarul este acuzat că le oferă bani şi imigranţilor latino-americani care se îndeaptă spre Statele Unite, că susţine prezenţa unui stat paralel în birocraţia federală şi protestele faţă de numirea de către Donald Trump a unui judecător controversat într-un post la Curtea Supremă de Justiţie din SUA.

Citește și: ALERTĂ Augustin Lazăr AMENINȚARE după eroarea lui Tudorel Toader: Îmi rezerv dreptul de a acționa conform procedurilor legale (video)

În Europa, acţiunile împotriva lui George Soros sunt alimentate de lideri naţionalişti precum premierul Ungariei, Viktor Orban, şi de politicieni din fosta ţări comuniste precum Macedonia, Albania şi Rusia.