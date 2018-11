ANALIZA: Piața auto din Romania se indreapta spre al cincilea an consecutiv de creștere

Luna octombrie a acestui an a fost cea mai bună lună octombrie din ultimii 10 ani pentru piața auto, care consemnează un volum al livrărilor de 18.274 unități, cu 19,5% mai mult decât în luna similară a anului anterior, informează APIA.

Ca urmare, după 10 luni din acest an, volumul total al livrărilor de autovehicule ajunge la 153.105 unități, cu 20,1% mai mult decât în perioada similară a anului trecut, acesta fiind și cel mai mare volum al vânzărilor de automobile înregistrat în primele 10 luni în ultimii 10 ani (în 2009, primul an al recesiunii economice, se înregistrau doar 126.606 unități), potrivit Mediafax.

Pe plan european, asociația remarcă faptul că octombrie este a doua lună consecutivă de scădere a vânzărilor de autoturisme (-7,3%), fapt ce conduce la încetinirea ritmului de creștere a vanzărilor de autoturisme pe ansamblului celor 10 luni de până acum, aceasta fiind de doar +1,6%, după ce, la sfârșitul primelor 8 luni, aceasta era de +6,2%.

Cele mai importante 5 țări, care, împreună, reprezintă 75% din totalul pieței UE, consemnează, fără excepție, scăderi în luna octombrie, astfel: Germania (-7,4%), Italia (-7,4%) Spania (-6,6%), Marea Britanie (-2,9%) și Franța (-1,5%). Cu toate acestea, majoritatea statelor membre UE sunt, după 10 luni, în teritoriul pozitiv.

În continuare, în România, achizițiile de autovehicule sunt realizate, în principal, de către persoanele juridice, care acoperă 61% din totalul achizițiilor de autoturisme înregistrate în primele 10 luni ale acestui an. Numărul de autoturisme achiziționate de către persoanele fizice în aceste prime 10 luni din 2018 (50.769 unități), este cu circa 35,6% mai mare decât cel aferent perioadei similare de anul trecut (37.453 unități).

În ceea ce privește categoria autoturismelor rulate, în luna octombrie 2018, volumul acestora a scăzut comparativ cu luna similară a anului trecut (-8,6%). Ca urmare, pe ansamblul primelor zece luni din 2018 consemnăse consemnează un număr total de autoturisme rulate înmatriculate în România de 390.411 unități, acesta fiind cu 8,4% mai mic decât cel corespunzător perioadei similare din 2017. Ar mai fi de remarcat, însă, o oarecare îmbunătățire a vârstei autoturismelor rulate importate, ca urmare a creșterii volumului pe segmentul de vârstă sub 7 ani (+27,1%), cele care au un nivel de emisii poluante mai redus și scăderi de cca. 23,9% pe segmentul celor peste 12 ani (foarte poluante). Cu toate acestea, numărul autoturismelor rulate mai vechi de 12 ani (cu emisii poluante ridicate, respectiv mai vechi de Euro3, inclusiv), reprezintă cca. 43,4% (respectiv 166.286 unități) din totalul celor 383.181 unități importate.

Producția Ford România a ajuns în primele 10 luni din 2018 la un volum total de 119.042 unități, în creștere cu 190,2%, (de cca. 3 ori mai mult) comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În aceste condiții, și exportul Ford s-a triplat în anul 2018 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

La autovehicule noi, în aceste prime 10 luni ale anului au fost livrate 153.105 unități, în creștere cu 20,1% față de aceeași perioadă din anul 2017. Dintre acestea 129.274 sunt autoturisme (+22,1% comparativ cu 2017) și 23.831 autovehicule comerciale (+10,1% comparativ cu 2017).

Top-ul pe mărci (autoturisme + autovehicule comerciale) este condus de către Dacia, cu 44.109 unități, urmată de către Volkswagen cu 13.859 unități, Renault 11.978 unități, Ford 11.521 unități și Skoda 11.165 unități.

La autoturisme, top-ul pe mărci are pe primul loc Dacia, cu 41.374 unități (32,0% cotă de piață, pe un volum în creștere cu 28,7% față de primele zece luni din 2017), urmată de Volkswagen cu 12.426 unități (9.6% cotă de piață, volume în creștere cu 9,1% față de 2017); Skoda 11.165 unităţi (8,6% din total piață, volume în creștere cu 17,1%); Renault 10.266 unităţi (7,9% din total piață, volume în creștere cu 19,4%) și Ford 7.808 unități (6,0% cotă de piață, volume mai mari cu 12,4%).

Pe modele, după 10 luni din 2018, Dacia Logan continuă să înregistreze cel mai mare volum de vânzări, respectiv 17.227 unități, fiind urmată de Dacia Duster cu 10.416 unități, Dacia Sandero 8.512 unități, Renault Clio 4.858 unități și Skoda Octavia 4.489 unități.

Analizând segmentarea pe clase, observăm faptul că majoritatea segmentelor înregistrează creșteri, unele importante (Clasa A +53,5%, SUV +47,6%, Clasa F +22,5%, Clasa B +21,3%, Clasa C +11,4% și Sport +3,8%). Sunt însă și segmente care înregistrează scăderi, unele fiind semnificative (MPV -29,5%, Clasa E -11,9% și Clasa D -3,0%).

În funcţie de tipul de combustibil, autoturismele cu motoare pe benzină continuă să fie majoritare, ajungând, după primele 10 luni din 2018, la o pondere de 61,5% din total, dar semnificativ mai mare (10,1pp) față de ponderea pe care o aveau după aceeași perioadă din 2017 (51,4%) . Dintre primele cele mai vândute 10 mărci sau modele, 6 mărci și respectiv 7 modele au o pondere a vânzărilor cu motorizări pe benzină peste această medie (61,5%).

Motorizarea diesel este prezentă pe 35,8% din autoturismele vândute.

Pe de altă parte, autoturismele “verzi“ (electrice și hibride), continuă și în acest an să prezinte un interes ridicat, aceasta și datorită stimulentelor acordate prin Programele “Rabla” și “Rabla Plus”. Ca urmare, după primele 10 luni din 2018, această categorie are o pondere de 2,7% din total, superioară celei de anul trecut, când aceasta era de doar 2,0%. Chiar dacă volumele sunt încă destul de mici (dacă ne raportăm la celelalte două categorii de combustibili), creșterea înregistrată în acest an pe segmentul celor electrice (full și plug-in) este una semnificativă , de 145,8% (740 unități în 2018 față de doar 301 unități în 2017 adică, de cca. 2,5 ori mai multe comparativ cu 2017), în timp ce, pentru cele hibride, care au și un volum mai mare (2.768 unități în 2018, față de 1.779 unități în 2017), se înregistrează o creștere de +55,6%.

În funcție de culoarea preferată, alb și gri domină în continuare cererea, acestea înregistrând o pondere de 28,6% și respectiv 23,5% din totalul preferințelor. Urmează albastru cu o cotă 16,9% și negru cu 9,6%.

Autoturismele din producția autohtonă au înregistrat, în anul 2018, o creștere semnificativă, de 35,9% comparativ cu anul 2017, în timp ce, autoturismele din import au înregistrat o creștere, mai redusă, de doar 16,7%.