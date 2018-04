Anamaria a luat o decizie foarte clara in legatura cu Toni Antohi, cel de-al doilea partener de viata al Ionelei Prodan: "Pana va inchide ochii..."

ana si toni antohi

Anamaria Prodan a luat o decizie foarte clara in legatura cu Toni Antohi, cel de-al doilea partener de viata al Ionelei Prodan.

Toni Antohi a fost partenerul de viata al regretatei artiste de muzica populara Ionela Prodan. Vedeta a fost casatorita cu Traian Stanescu, dupa care si-a refacut viata alaturi de Toni.

Barbatul de profesie inginer, care este devastat de durere dupa disparitia interpretei de muzica populara, le-a spus apropiatilor ca vrea sa plece din casa in care a locuit cu artista si sa se retraga in Moldova, acolo de unde provine.

Anamaria Prodan, insa, a luat o decizie categorica in privinta planurilor pe care si le-a facut Toni Antohi.

Prezentatorul de televiziune Cristi Brancu a dezvaluit ca Anamaria prodan vrea ca cel de-al doilea partener de viata al mamei sale sa ramana in casa in care a locuit cu Ionela Prodan pana la sarsitul vietii lui.

„Toni este tatal meu. El a fost alaturi de mama timp de 17 ani. E familia noastra.

Nu pleaca nicaieri. Si va sta in casa unde a locuit mama pana va inchide ochii definitiv”, a spus Anamaria Prodan, citata de Cristi Brancu.

“Am aflat ca Anca a venit in Romania si nici macar nu a intrebat ce avea Ionela Prodan in conturi. Anca isi va continua viata in SUA, nu o intereseaza sa vina in Romania.

Doamna Ionela si Ana au fost vedetele familiei. A spus ca nu o intereseaza ce a avut mama ei in Romania.

Toate lucrurile vor fi coordonate de Anamaria. Anca si Ana au avut intotdeauna o relatie foarte frumoasa”, a explicat Cristi Brancu in emisiunea sa.

