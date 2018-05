Anamaria Ferentz a recunoscut motivul pentru care s-a despartit de iubit: ”Pe mine nu ma tine nimeni nicaieri”

1 ferentz main

Plecata de aproape 10 ani in Statele Unite, Anamaria Ferentz a fost pe punctul de a-si intemeia o familie acolo alaturi de un american. Cand toata lumea ii vedea si casatoriti, iata ca acestia s-au separat!

Desi toata lumea ii vedea deja casatoriti, n-a fost sa fie! Anamaria Ferentz si iubitul ei s-au despartit dupa mai multi ani de relatie. Vedeta, care traieste de mai multi ani in Statele Unite ale Americii, a dezvaluit ca este singura. Artista nu a vrut sa spuna ce s-a intamplat intre ea si iubitul ei, dar a dat clar de inteles ca despartirea este definitiva.

Anamaria Ferentz a vorbit despre schimbarile din viata ei. Vedeta s-a despartit de iubitul ei american, cu care avea o relatie de cativa ani. Fostul iubit al cantaretei este un om de afaceri, implicat in imobiliare. Desi parea extrem de fericita in bratele lui, se pare lucrurile nu au mers tocmai bine intre cei doi. In urma cu ceva timp, Anamaria Ferentz declara ca uneori sta mult timp fara el, pentru ca barbatul pleaca des in deplasari.

„Pe mine nu ma tine nimeni nicaieri (… ) Problema e ca Steve n-are cum sa se mute aici, pentru ca munca lui este in Chicago si este munca construita de multi ani, deci n-are cum sa se mute doar pentru un taram insorit. Pe mine, insa, nu ma tine nimic nicaieri. Poate intr-o zi, dar deocamdata nu sunt de inradacinat“, a declarat Anamaria pentru OK! Magazine.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.