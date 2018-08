Anamaria Prodan a facut valva pe internet. Cum a putut sa pozeze

Impresara Anamaria Prodan a postat, pe contul sau de socializare, o fotografie in care si-a expus posteriorul, imagine care a starnit vii reactii din partea internautilor.

Anamaria Prodan stie cum sa capteze atentia celor care ii urmaresc activitatea pe retelele de socializare. Impresara a dat publicitatii o fotografie in care apare in costum de baie, insa a pozat in asa fel incat sa-si scoata in evidenta posteriorul ferm si bombat.,

Cum era de asteptat, fotografia a facut mare vasva pe internet, iar comentariile au curs pe contul de socializare al impresarei.

„Care e doctorul care te-a facut sa arati bomba? Vreau si eu”, „Arati beton”, „Aviz tuturor, e bomba femeia”, „Foarte sexy”, „tineretea nu mai vine inapoi, trebuie sa ne traim prezentul. Dupa parerea mea exagerezi!”, „Esti fenomenala! Corpul tau este demential”, „oare in pantaloni de ce nu se vad aceleasi forme? de ce oare picioarele auo forma ciudata, de parca ar fi o poza prea modoficata? sau poate pentru ca ti-ai mai injectat ceva prin fund… Nimic de zis, arati foarte bine, dar hai totusi nu da in penibil mai mult decat atat. pe vremea cand nu erai „perfecta”, purtai numai haine lalii”. „Nu arata rau, dar oricum e injectata sau are implant 100%. eu ma uitam la pozele din trecut si avea fundul cam plat… nicidecum asa”, „Modificata, nemodificata, bravo tie Ana. Esti misto tare!!!”, i-au transmis internautii.

Celebra impresara este mama a doua fete, Rebecca si Sarah, din mariajul cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu, cel care i-a fost primul sot. De asemenea, vedeta mai are un baiat, Laurentiu sau Reghe Junior cum este cunoscut baiatul pe care il are cu actualul sau sot, antrenorul de fotbal Laurentiu Reghecampf. Acesta din urma are si el un fiu, Luca, dintr-un mariaj anterior. Cu ani in urma, Anamaria Prodan si familia sa au fost protagonistii unui reality show care a prins foarte bine la public.

