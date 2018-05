Anamaria Prodan a izbucnit in lacrimi in timpul primei aparitii la TV, dupa ce i-a murit mama: „Vorbesc cu ea, vorbesc cu tabloul, serios!”

La mai putin de o luna de cand si-a inmormantat mama, Anamaria Prodan a acceptat invitatia de a veni in platoul emisiunii „Vorbeste Lumea”. Impresara a venit imbracata intr-un costum galben, a purtat multe accesorii si pantofi Valentino. Si, desi a pasit cu zambetul pe buze, la scurt timp dupa ce a inceput sa vorbeasca despre mama sa, a izbucnit in plans.

Maine se implinesc doua saptamani de cand Ionela Prodan a fost condusa pe ultimul drum, iar impresara a marturisit ca inca nu realizeaza ca mama ei nu mai este. Mai mult, cu lacrimi in ochi, Anamaria Prodan a marturisit ca vorbeste cu ea, cu tabloul pe care il are acasa si ca simte ca Ionela Prodan o asculta. Va reamintim ca intre cele doua era o relatie cu totul si cu totul speciala.

„Nu realizez, daca ma intrebi despre mama. Nu realizez, cum nu realizez din ‘92 ca nu mai este tata. Pentru mine, ei sunt acasa. Cand formez numarul, am impulsul asta sa sun – imi dau seama ca nu mai e. Numarul mamei mele o sa-l pastrez pentru totdeauna, nu o sa-l inchid. E ciudat. Cand mi-am luat la revedere de la ea – exact in momentul in care a murit. (…). Imi aduc aminte cand am venit ultima data la voi cu ea si ma bucuram de fiecare moment cu ea. (…). N-a stiut nimeni, nici macar sora mea. Am stiut eu 7 luni, sora mea, familia, nici fratii ei n-au stiut cat este de grav. Atunci cand stiam ca mai sunt zile, atunci i-am anuntat pe toti. Nimeni nu a avut voie sa se apropie de ea sa-i spuna ceva, pentru ca asta a tinut-o in viata. Foarte tarziu a simtit ce se va intampla. Avea foarte mare incredere in mine. Mi-a spus ca mergem in Mexic si ca rezolvam. Eu stiu ca un om care stie ca nu mai are de trait, n-o sa lupte. Ea a luptat fara sa stie un an si jumatate. (…).Faptul ca a existat relatia asta atat de puternica – asta cred ca a ajutat-o. (…). Probabil, ea cumva a stiut. Ma mai intreba: «Dar de ce fac injectia asta?». E un cocktail de vitamine. (…). Noi nici nu trebuia sa vorbim, noi ne simteam – daca veneam la ea si nu o sunam inainte, ea simtea. In secunda in care pateam ceva, ea ma va suna. (…). Vorbesc cu ea, vorbesc cu tabloul, serios!”, a declarat Anamaria Prodan cu lacrimi in ochi la „Vorbeste Lumea”.

In cadrul interviului, impresara a marturisit ca ultimele discutii pe care le-a avut cu Ionela Prodan au fost despre cei trei copii pe care ii are.

„Am vorbit despre copii, ma intreba: «Cum e Rebecca, daca i-a iesit proiectul», «Cum a iesit operatia Sarahei?». (…). Mama mi-a spus: «niciodata sa nu uiti de unde ai plecat». Eu, din cauza mamei, pentru ca stiam ca o deranjeaza, nu am mers la mare de 1 mai niciodata ca sa filmez cum vine nu stiu ce sampanie. Un om care e bogat nu face niciodata asa ceva – daca ai bani, esti educat.”, a mai povestit fiica Ionelei Prodan.

Inainte sa renunta la doliu, Anamaria Prodan a vorbit cu duhovnicul ei

Anamaria Prodan a spus ca s-a consultat cu duhovnicul ei, parintele Nectarie, inainte sa renunte la doliu.

„Parintele Nectarie si mi-a zis: «Sunt noua zile, trei luni, un an», dar doliul il tii in suflet, nu-i asa? Mi-am reluat viata, am inceput filmarile. Eu daca filmez, nu pot sa stau imbracata in negru. Viata merge mai departe. Exact cum ati citit la un moment dat, nu am inteles niciodata de ce ne imbracam in negru la inmormantare Acum mergem mai departe. Eu cred ca este un ciclu”, a mai subliniat vedeta.

Anamaria Prodan isi doreste sa isi faca birou in hotelul in care si-a deschis un salon

Recent, Anamaria Prodan si-a deschis un salon de infrumusetare, care e in mare parte destinat barbatilor. Clientii sai fideli sunt fotbalistii de care se ocupa si nu numai.

„Eu mi-am dorit toata viata sa locuiesc intr-un hotel – sa gasesc totul perfect. Daca nu ma maritam si daca nu aveam copii, toata viata as fi locuit la hotel. (…). Ma leaga atatea lucruri de acest hotel in care mi-am deschis salonul. Mi-a venit ideea pentru ca am observat ca la fotbalisti e trend-ul asta… sa poarte barba. Toti au barba si mie nu imi place daca nu ai barba aranjata. Si am zis: «Ok, hai ca va aranjez eu». E un loc in care ne vedem cu drag: bem. Imi deschid biroul tot in hotel – ar fi visul implinit”, a marturisit sotia lui Laurentiu Reghecampf.

Anamaria Prodan a spus ca fiicele sale, Rebecca si Sarah, nu au nicio operatie estetica

„Fetele mele sunt 100% naturale, sunt mandra de ele. Acum ele sunt in vacanta, ele au un alt program. (…). Cu Sarah ma vad foarte greu, pentru ca ea in vara, cand ceilalti iau vacanta, incepe turneele de baschet”, a mai spus Anamaria Prodan.

