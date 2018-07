ANAMARIA PRODAN a marturisit ca este o mama foarte dura: „Rebbeca a...“

Anamaria Prodan a dat dovada pana acum ca este o mama, dar si o sotie de nota zece, insa se pare ca secretul sexy-impresarei e faptul ca este un parinte foarte exigent.



Atunci cand vine vorba de copiii sai, sotia lui Laurentiu Reghecampf sustine ca este o mama cat se poate de dura. Recent, in cadrul unei emisiuni TV, Anamaria Prodan a povestit mai multe despre fiica sa cea mare, Rebecca, dar si un episod mai putin placut, de cand aceasta era mai mica.



„Sunt o mama foarte dura. La mine nu exista sa pierzi noptile, sa bei, sa fumezi. La noi se discuta din timp orice iesire. Daca eu am spus nu, ramane nu! (...) Rebecca a pierdut un ceas de 20.000 de euro, cand eram in Hawaii. L-a aruncat in toaleta.“



Fiica mijlocie a sexy-impresarei Anamaria Prodan a ajuns sa fie un manechin cat se poate de cunoscut in lumea modelingului de la noi. Ajunsa la varsta adolescentei, Rebeccai nu ii este straina viata de pe podium, aceasta avand tot mai multe aparitii si prezentari, iar aceasta pasiune pe care o are se pare ca o va duce departe. Chit ca mereu a fost incurajata de catre mama sa sa isi urmeze visul, Rebecca a fost ceva mai timida la inceput.



