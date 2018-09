Anamaria Prodan a plecat de la filmarile "gospodarilor"! Vedeta a lasat totul balta si a luat decizia de a pleca din tara

ana prodan

In urma cu cateva zile, agenta FIFA a luat avionul si a zburat spre Emirate

De doua sezoane, Anamaria Prodan s-a intors la prima dragoste... televiziunea. Impresara modereaza un show matrimonial pentru gospodari si acest rol pare sa i se potriveasca de minune.

Anamaria Prodan a luat o decizie de ultim moment! A plecat de la emisiune, direct in Abu Dhabi

Cu toate acestea, zilele trecute, in mod surprinzator, agenta a renuntat la filmarile emisiunii, motivand ca are de facut un lucru extrem de important, poate cel mai important pentru ea dintotdeauna.

Anamaria a luat decizia de ultim moment de a pleca, pentru putin timp, de la inregistrarile formatului amoros, intrucat a dorit sa fie langa Reghe, de ziua acestuia, in Emiratele Arabe! "Ana este o profesionista, insa intotdeauna, sotul ei a fost pe primul plan. El are intaietate orice s-ar intampla! De aceea, prezentatoarea a vorbit cu producatorii emisiunii sa o lase sa mearga o saptamana la Reghecampf, in Abu Dhabi, sa ii fie aproape in momentul acesta important din viata lor de cuplu. Toata lumea a inteles-o, astfel ca, acum, impresara se afla alaturi de "soarele” ei si copiii sai in Emirate", au dezvaluit persoane din preajma vedetei

