Anamaria Prodan a primit un mesaj care a bagat-o in stare de soc

La aproape trei saptamani de la inmormantarea mamei ei, celebra impresara incearca sa-si vada in continuare de viata si sa se bucure de oamenii si lucrurile din jurul ei. Fanii Ionelei prodan continua insa s-o emotioneze pana la lacrimi pe Anamaria Prodan. Ea a primit un mesaj care a bagat-o in stare de soc.

Anamaria Prodan se intalneste des pe strada si care au doar cuvinte de lauda la adresa mamei ei.

Ea a suferit un adevarat soc serile trecute, atunci cand o femeie, pe care a intalnit-o pe strada, i-a trimis un mesaj mamei ei. Pe telefonul mobil al Ionelei Prodan, in fiecare zi, vin mesaje pentru Ionela Prodan, in care fanii ii multumesc pentru tot ceea ce a facut pentru muzica populara romaneasca. Anamaria Prodan a fost socata sa vada mesajul primit, la aproape trei saptamani de la moartea mamie sale, dar se bucura ca oamenii nu o vor uita niciodata pe Ionela Prodan.

„M-am intalnit cu o femeie pe strada si apoi aceasta a trimis mesaj pe telefonul mamei. Aseara s-a intamplat. Este lume care vorbeste cu mama. Sunt oameni care scriu, „Ionela multumim pntru ce ai facut pentru noi”. Relatia noastra va ramane intotdeauna. Cand moare un om nu trebuie sa fie o nebunie si un planset, ca nu moare pentru tine, pentru ca merge la Dumnezeu. Mai devreme sau mai tarziu ne vom intalni si acolo. Fiecare om are misiunea sa pe pamant”, a spus Anamaria Prodan la o emisiune tv.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.