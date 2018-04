Anamaria Prodan a renuntat la doliu, dupa 9 zile de la moartea mamei sale. Motivul pentru care a luat aceasta decizie

Anamaria Prodan a renuntat la doliu, dupa 9 zile de la moartea mamei sale, Ionela Prodan. Impresara s-a prezentat la o intalnire de afaceri imbracata intr-un sacou de culoare ciclam, lucru care a suprins pe toata lumea.

Revista VIVA! a aflat motivul pentru care ipresara a recurs la acest gest. „La ei in familie nu s-a tinut doliu niciodata. Ba chiar, cand au mai avut parte de decese in familie, ele au purtat alb, in semn de puritate, pentru sufletul celui pierdut. Dar Ana a tinut doliu dupa mama ei cele noua zile cat prevede Biblia. I-a fost frica si de gura lumii, sa nu fie criticata. Ele chiar au avut o discutie pe acest subiect, iar Ionelei Prodan nu i-ar fi placut sa o vada pe Ana imbracata numai in negru”, a declarat o sursa din anturajul Anei, pentru VIVA!

