Anamaria Prodan, ANUNT de ultima ora! Ce decizie a luat dupa moartea mamei sale

Dupa ce s-a ocupat de funerariile mamei sale, Anamaria vrea sa faca o slujba si la Dabuleni

In ultimul an, Anamaria Prodan a fost langa mama ei in fiecare moment! Din clipa in care a aflat ca artista este bolnava de cancer, impresara si-a canalizat toata atentia catre parintele sau!

Anamaria a stat internata in spital de trei ori cu Ionela Prodan, de fiecare data ca insotitor permanent, in plus, in perioadele in care regretata cantareata se simtea mai bine, a incercat, pe cat a putut, sa ii faca viata mai frumoasa. “A ingrijit-o, a dus-o la centre de cosmetica de lux, i-a schimbat look-ul, iar in urma cu mai bine de doua luni, a facut un pictorial de familie, care pe Ionela a bucurat-o enorm”, au dezvaluit persoane apropiate artistei!

Anamaria Prodan ii face inca o pomana mamei sale! Locul ales este unul de suflet

Vedeta a stat langa mama ei pana in ultima clipa la Spitalul Elias si a ingrijit-o ca pe un copil! Mai mult, dupa moartea Ionelei Prodan, ea a fost cea care s-a ocupat de tot ce inseamna funerarii in cele mai mici amanunte! “Desi era singura, fara Reghe, care antreneaza in Emiratele Arabe, si fara Anca, sora ei, aflata in America in seara decesului mamei sale, Anamaria a organizat o inmormantare despre care a vorbit toata lumea! La Capela Cimitirului Bellu, cantareata a fost adusa intr-un sicriu special, pe plasma au rulat filmulete cu Ionela Prodan, pe fundal se auzea vocea ei, iar cei care au venit sa ii aduca un ultim omagiu, au fost serviti de la un bufet bogat amplasat in incinta. Nu mai vorbim de pomana facuta cu 200 de persoane la un hotel de cinci stele de la marginea Bucurestiului”, au povestit apropiati de-ai familiei Prodan!

Aceleasi surse sustin ca Anamaria Prodan a mai luat o decizie importanta. In zilele urmatoare, ea a hotarat sa faca o pomana si la Dabuleni, localitatea in care s-a nascut mama ei!

“Ana stie cat de mult iubea Ionela Prodan locurile acelea. Poate tocmai de aceea, a si hotarat ca, la finele saptamanii viitoare, sa mearga acolo, la biserica, sa ii faca o slujba cantaretei si apoi sa imparta pachete generoase pentru sufletul ei”, au conchis prietenii impresarei!

