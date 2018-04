Anamaria Prodan, decizie de ultim moment inainte de Paste, dupa ce starea Ionelei Prodan s-a agravat

Sunt cele mai dureroase sarbatori de Paste pentru Anamaria Prodan si familia ei. Starea de sanatate a Ionelei Prodan s-a agravat in ultimele zile, iar fiicele ei nu se dezlipesc de patul de spital. Cantareata de muzica populara este internata de aproape o luna la Elias. Acest lucru a facut-o pe sotia lui Reghe sa-si schimbe radical planurile pentru urmatoarea perioada.

Anamaria Prodan isi va petrece Pastele in spital, acolo unde Ionela Prodan se afla sub supravegherea atenta a medicilor. Vedeta s-a decis sa stea de sarbatori alaturi de cea care i-a dat viata. Impresara si-a anulat o plecare pe care o avea in Dubai, acolo unde se afla sotul ei, Laurentiu Reghecampf.

Anamaria Prodan s-a decis ca mai importanta e sanatatea mamei ei. Ionela Prodan nu poate fi lasata singura in spital, intrucat starea ei de sanatate este foarte precara. Fiicele ei, Anamaria si Anca ii sunt alaturi in orice moment. Ionela Prodan se lupta cu o boala grava la pancreas si la ficat, dar are si mai multe probleme cardiace.

Starea de sanatate a Ionelei Prodan s-a inrautatit

Starea de sanatate a Ionelei Prodan este tot mai precara, sustin surse din interiorul spitalului. Desi parea ca si-a revenit si ca raspunde la tratament, mama Anamariei Prodan este in continuare in stare grava. Zilele trecute, cantareata in varsta de 70 de ani a reusit sa vorbeasca cu fiicele ei, dar situatia s-a schimbat din nou. Medicii de la Spitalul Elisa incearca, pe cat le sta in putinta, sa o stabilizeze pe Ionela Prodan.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.