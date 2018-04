Anamaria Prodan, decizie de ultima ora! Starea grava a mamei sale a facut-o sa se desparta de copilul ei: “L-a trimis in strainatate“

Anamaria Prodan trece prin momente foarte dificile, dupa ce mama ei, Ionela Prodan, s-a imbolnavit si necesita ingrijiri medicale. Vedeta este trup si suflet alaturi de cea care i-a dat viata si a fost nevoita sa ia o decizie de ultima ora.

“Ionela Prodan este bolnava rau, maladia nenorocita de care sufera la pancreas si afectiunile cardiace au facut ravagii in corpul cantaretei, iar Anamaria este pur si simplu disperata! O iubeste pe mama ei ca pe ochii din cap si nu mai stie ce sa faca sa ii mai aline suferintele indragitei cantarete de muzica populara”, au spus prietenii familiei Prodan!

Se pare ca impresara a renuntat la tot in ultima vreme, a amanat filmarile la emisiunea pe care o prezinta, a incetat sa mai faca transferuri si sta tot timpul cu mama ei: “Are un scaun in salon si este numai langa doamna Ionela! Ii schimba asternuturile, o spala, vorbeste cu ea si are grija de tratamentul medicamentos. Iese din spital doar ca sa ia ceva mancare si ce ii mai trebuie pacientei si apoi se intoarce rapid. Mai mult, pentru ca nu poate sa aiba grija de nimic acasa, de cateva zile, Anamaria Prodan si-a trimis si fiul in Dubai, la Reghe! A fost decizie grea, insa normala in asemenea situatii”.

