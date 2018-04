google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Anamaria Prodan e pe cale sa ia o decizie incredibila, la putin timp dupa moartea mamei sale. Impresara vrea sa paraseasca Romania pentru a se muta definitiv in Statele Unite. Ea ar vrea sa vanda tot ce are in tara si sa vina doar ocazional. "Acum, Ana nu e hotarata ce sa faca, mai cu seama ca cea mai mare parte a vietii ei se desfasoara in America. Fetele ei studiaza acolo, baiatul cel mic joaca fotbal, deci viitorul lui va fi in strainatate, baiatul lui Reghe locuieste in Germania. Ana vine ocazional aici, cel mai probabil ca multe dintre proprietati vor fi vandute, ulterior. Acum, oricum, e prea devreme sa stabileasca asta. In ultimii ani, Anamaria a stat mai mult in Romania special pentru a petrece timp cu mama ei, ca ...