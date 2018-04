Anamaria Prodan este chiar acum la spital si a dat vestea. Fotografia pe care a publicat-o pe Instagram SPUNE TOTUL

Anamaria Prodan are un motiv de fericire in plus astazi! Sexy-impresara si-a strans pentru prima data in brate cea mai micuta finuta. Cum trece printr-o perioada foarte grea, pentru ca mama ei, Ionela Prodan, e internata in spital, vedeta a tinut sa impartaseasca minunea cu toata lumea.

Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf sunt mai bogati sufleteste de azi. Una dintre prietenele impresarei a devenit mamica, iar fetita ei va fi botezata de celebrul cuplu. Cand a auzit ca bebelusul a venit pe lume, fiica Ionelei Prodan a mers imediat la spital ca sa o vada. Mai mult, ea i-a facut o poza la scurt timp de la nastere si a urcat-o pe Instagram.

„❤️Ana Sofia!

Bine ai venit, iubita mea finuta!” este mesajul scris la descrierea imaginii.

Anamaria Prodana trait emotii puternice si nu si-a putut stapani lacrimile, dupa ce a primit un dar neasteptat din partea Printesei Lia si a Printului Paul. Si asta pentru ca totul are legatura cu mama vedetei. Impresara a impartasit momentul pe o retea de socializare. Va reamintim ca Ionela Prodan se afla intr-un spital din Capitala si se lupta cu o boala teribila.

Printesa Lia si Printul Paul i-a trimis scrisori fostei prezentatoare TV pentru Ionela Prodan, dupa ce au aflat de starea ei de sanatate. Dupa ce si-a revenit din socul surprizei, emotionata, ea a facut mai multe poze si le-a postat pe Internet alaturi de mesajul: „Multumesc, Majestate pentru prietenia dumneavoastra. Sunt onorata”.

„Draga Ana Maria. Sper ca mama ta sa se bucure sa vada aceasta fotografie. Mi-am dat seama ca exista o posibilitate ca atunci cand eram adolescent sa o fi intalnit prin intermediul ansamblului Ciocarlia”, a scris Printul Paul pe una dintre scrisori.

„Doamna Ionela Prodan, Sfintele sarbatori de Paste sa va aduca sanatate. Ma bucur sa va transmit ca muzica dumneavoastra este mereu in sufletele noastre, iar faptul ca sunteti atat de aproape de noi este o coincidenta. La fel, „Mai vecine, mai Codrine”, o melodie pe care o ascultam oricand cu mare placere. Am pictat special pentru dumneavoastra un ou de Paste, care sa va poarte mult noroc. Pace, liniste si impacare de sine. Printesa Lia„, i-a transmis Printesa Lia artistei de muzica populara.

