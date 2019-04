Anamaria Prodan, fotografiata la balcon intr-o tinuta sumara! Imaginile fierbinti cu cea mai sexy impresara l-au impresionat si pe Brancu

Anamaria Prodan s-a lasat fotografiata la balcon intr-o tinuta sumara si, mandra de silueta ei, s-a laudat pe Instagram cu imaginile.

Anamaria Prodan are varsta de 46 de ani, dar se mandreste cu o silueta invidiata de multe dintre femeile mult mai tinere. Are trei copii, doua fete cu fostul ei sot, si un baietel care este fiul lui Laurentiu Reghecampf si dupa nasteri a reusit sa revina la dorma fizica de dinainte.

Constienta de atuurile pe care le detine, Anamaria Prodan nu se sfieste de la a poza sexy, facand deliciul publicului masculin de pe retelele de socializare. Recent, ea s-a fotografiat pe balconul din Dubai imbracata doar in costum de baie si a strans zeci de mii de aprecieri din partea internautilor. Printre cei care au dat „like” se numara si persoane publice de la noi. Cristi Brancu nu a putut sa nu remarce si el cat de bine arata sotia lui Reghe si i-a lasat un mesaj public pepagina ei de Instagram „Nasa, arati bestial!”, a scris el.

Cum a reusit Anamaria Prodan sa slabeasca

Sotia lui Reghe a povestit ce dieta a tinut pentru a slabi.

„Eu daca imi doresc ceva nu-mi sta nimic in cale! Este o dieta prin care toti sportivii mari ai lumii slabesc. Nu am mai mancat solid absolut nimic, doar sucuri. Nu e dificil, pentru ca organismul de aia are nevoie. De vitamine. S-a curatat tenul, am slabit frumos. Am baut sucuri de spanac amestecat cu kale, cu ginger, cu portocale cu sucuri naturale. Aveam doi litri de suc, in ultima perioada nici nu mai puteam sa-l beau pe tot. Poate beam un litru pe zi. Si apa, foarte multa apa. Aveam non-stop sucul in mana. Daca ma opream undeva, il puneam la frigider”, a declarat Anamaria Prodan Reghecampf, conform Cancan.

