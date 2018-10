Anamaria Prodan, in costum de baie la piscina. Asta e dovada clara ca dieta ei a facut minuni

Anamaria Prodan

Anamaria Prodan, in costum de baie la piscina. Sexy impresara a publicat pe contul de socializare o fotografie in care apare extrem de sexy, dupa ce a slabit. Este dovada clara ca dieta ei a dat rezultate neasteptate.



Anamaria Prodan, in costum de baie, din doua piese. Cu zambetul pe buze si intr-o forma de invidiat, prezentatoarea de la Pro tv a fost felicitata pentru ambitie si pentru felul in care arata acum, desi este mama a trei copii. „Slabesti pe zi ce trece mai mult”, „Arati perfect”, au comentat admiratorii acesteia.

Anamaria Prodan, in costum de baie la pisnica, dupa ce a slabit aproape 20 de kilograme



In urma cu doar cteva luni, Anamaria Prodan a dezvaluit cu a reusit sa dea jos kilogramele in plus„Eu daca imi doresc ceva nu-mi sta nimic in cale! Este o dieta prin care toti sportivii mari ai lumii slabesc. Nu am mai mancat solid absolut nimic, doar sucuri. Nu e dificil, pentru ca organismul de aia are nevoie. De vitamine. S-a curatat tenul, am slabit frumos.



Am baut sucuri de spanac amestecat cu kale, cu ginger, cu portocale cu sucuri naturale. Aveam doi litri de suc, in ultima perioada nici nu mai puteam sa-l beau pe tot. Poate beam un litru pe zi. Si apa, foarte multa apa. Aveam non-stop sucul in mana. Daca ma opream undeva, il puneam la frigider”, a declarat Anamaria Prodan intr-o emisiune de televiziune.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.