Anamaria Prodan, in costum de baie pe balcon. „Aici bomba sexy, nu Crudu si Dragusanu”

Anamaria Prodan a starnit numeroase reactii dupa ce s-a afisat in costum de baie, in balcon, la Dubai.

Impresara Anamaria Prodan apare intr-o ipostaza sexy in Dubai. Aceasta si-a expus formele apetisante in costum de baie, pe balcon.

Imediat dupa ce vedeta a facut publica imaginea pe contul sau de Instagram, internautii s-au grabit sa comenteze.

„Foarte frumoasa si sexy”, „Aici bomba sexy, nu Crudu si Dragusanu”, „Sunteti o femeie frumoasa, cu un corp perfect”, ” Cu asa priveliste chiar este o zi perfecta”, „Esti buna rpu”, „Arati foarte bine”, „Esti bestiala”, ” Mamma mia, absolut ultra-mega-sexy”, ” Esti prea goala”, ” Beyonce de Romania’, „Arnold de Romania… esti ambitioasa”, „Esti superba”, „Esti magnifica”, „Esti demential de buna”, sunt mesajele pe care Anamaria Prodan le-a primit de la cei care ii urmaresc activitatea in mediul virtual.

Anamaria Prodan, in varsta de 46 de ani, este cunoscuta publicului larg ca impresara si vedeta de televiziune. Este mama a doua fete, Rebecca si Sarah, din mariajul cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu, cel care i-a fost primul sot. De asemenea, vedeta mai are un baiat, Laurentiu sau Reghe Junior cum este cunoscut baiatul, pe care il are cu actualul sau sot, antrenorul de fotbal Laurentiu Reghecampf. Acesta din urma are si el un fiu, Luca, dintr-un mariaj anterior.

