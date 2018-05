Anamaria Prodan Reghecampf este in cautarea noilor concurenti de la Gospodar fara pereche

anamaria prodan reghecampf

Anamaria Prodan se pregateste pentru un nou sezon al emisiunii Gospodar fara pereche, de la postul de televiziune Pro TV.

Dupa ce sezonul trecut Gospodar fara pereche s-a incheiat cu o minunata nunta, Anamaria Prodan Reghecampf, fiica cea mare a regretatei interprete de muzica populara Ionela Prodan, este determinata ca si sezonul acesta sa le gaseasca gospodarilor dornici de insuratoare perechile potrivite! Anamaria este pregatita sa cutreiere tara in lung si-n lat pentru a descoperi cei mai harnici gospodari, care isi doresc sa isi gaseasca jumatatea.

“Inca de cand eram mica, mama mi-a spus ca avem o tara minunata plina de oameni muncitori si traditii frumoase! Pentru mine, Gospodar fara pereche e o ocazie perfecta sa descopar si sa redescopar cat de frumosi suntem si, in acelasi timp, sa le ofer o mana de ajutor celor care nu au reusit sa-si gaseasca jumatatea pana acum. Anul trecut am avut un sezon pe cinste, dar anul acesta va fi si mai si! Gospodarii nu trebuie decat sa se inscrie, de restul ma ocup eu, ma stiti doar!”, a declarat Anamaria Prodan.

Inscrierile sunt in toi, asa ca, daca esti un gospodar in cautarea sufletului pereche sau cunosti un fermier holtei, suna la numarul de telefon 0728.188.511 sau intra pe gospodarfarapereche.protv.ro si ai toate sansele sa gasesti jumatatea.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.