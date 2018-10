Anamaria Prodan vrea gemeni, la 45 de ani. „Pot sa ajung si la 300 kg, doar sa fac doi bebelusi”

In urma cu aproape un an, Anamaria Prodan ne marturisea ca isi doreste enorm sa-si mareasca familia cu o fetita, declarand ca acesta e singurul lucru care-i mai lipseste. Intre timp, lucrurile s-au schimbat, iar impresarul isi doreste acum nu un copil, ci doi! Anamaria vrea sa fie mama de gemeni, desi are 45 de ani.

Criticata pentru faptul ca a luat in greutate in timpul filmarilor la „Gospodar fara pereche”, Anamaria Prodan le-a dat peste nas carcotasilor, scapand repede de tot de kilogramele acumulate ca urmare a meselor delicioase pe care i le pregateau fermierii. Mai mult, ne-a declarat ca n-ar deranja-o sa se ingrase din nou! Cu o conditie insa: aceasta ingrasare sa fie determinata de… o sarcina. „As vrea sa am un bebe. Doamne, ce mi-as dori! Pot sa ma fac si de 300 de kilograme, dar sa fac doi bebelusi, nu unul. Acum am nevoie, nu vezi ca nu a mai ramas niciun copil in casa? Toti au plecat. Mai e putin si pleaca si Bebe. Imi zice ca incep cantonamentele si ma roaga sa-l las in pace. De semnat, a semnat din burta cu mine ca impresar, dar la cantonament nu mai pot fi mama sau Nuti, se duce singurel. Daca-l vezi… e mai mare geanta de antrenament decat el!”, ne-a povestit prezentatoarea PRO TV, completand ca are zile cand nu constientizeaza cum a trecut timpul si nu-i vine a crede cat de mari au crescut toti copiii ei: „Eu am ramas cea mai mica din casa ca inaltime. Jur, sunt toti atat de inalti! Ma uit, asa, la ei, stau uneori si ii urmaresc si nu-mi vine sa cred: 1,85 cm are Sarah, Rebecca la fel!”.

Anamaria Prodan vrea sa fie mama de gemeni. O sa plece plece in Dubai pentru „a lucra” la acest vis

Din pacate, Anamaria Prodan nu poate „lucra” inca la acest vis, de a deveni din nou mama, pentru ca sotul ei, Laurentiu Reghecampf, locuieste in cea mai mare parte a timpului in Dubai, acolo unde ii antreneaza pe cei de la Al Wahda, iar ea petrece mult timp in Romania. Asadar, desi, teoretic, au ramas singuri acasa si isi pot trai din nou iubirea ca un cuplu tanar, fara sa aiba grija copiilor, cei doi se vad, practic, doar in vacante. „Nu prea pot sa retraiesc adolescenta cu Laur, daca eu sunt in Romania. Poate doar telepatic… Dupa ce termin filmarile pentru „Gospodar fara pereche”, dupa ce termin perioada de transfer, dupa ce pleaca si copiii care unde pleaca si apoi o sa merg si eu la sotul meu”, ne-a marturisit vedeta TV.

