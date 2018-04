Anamaria tocmai a facut ANUNTUL despre mama sa. Ionela Prodan ...

Vesti de ultima ora despre artista Ionela Prodan. dupa ce presa tabloida a scris ca artista s-ar afla in coma, fiica acesteia, Anamaria Prodan, s-a decis sa faca lumina.

Anamaria Prodan este suparata pe oamenii care au spus lucruri despre mama sa, desi nu cunosc situatia si nici nu ar fi in masura sa faca afirmatii despre starea de sanatate a artistei.

"Poti sa ai 10 live-uri, poate sa stea 5 mii de ani, ca n-o sa intre, n-o sa vorbeasca nimeni, toti sunt prietenii mei, ai lui mama. Nu-i cunosc, nu i-am vazut in viata mea. Chiar poti sa spui ca am vorbit cu tine. Mi se pare o nebunie! Ei nu ne cunosc pe noi. Nu au vorbit nici cu mama, nici cu mine niciodata toti astia care vorbesc pe la televizoare", a spus Anamaria Prodan la Antena Stars.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.