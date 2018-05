Anamariei Reghecampf i s-a facut rau la pomana mamei sale! Era sa lesine la mormantul Ionelei Prodan. A fost dusa acasa pe brate

Ultimele zile au fost dificile pentru Anamaria Prodan. Impresara s-a ocupat pana la ultimul detaliu de pomana de 40 de zile a mamei sale, iar asta a epuizat-o foarte tare. Sambata (12 mai), ea a impartit pachete oamenilor nevoiasi, la Cimitirul Bellu din Capitala, acolo unde a fost inmormantata regretata cantareata Ionela Prodan. Anamaria Prodan a facut parastasul mai devreme, intrucat a vrut ca toata familia si toti apropiatii mamei ei sa poata ajunge.

Anamaria Prodan a tinut sa ii faca pomana de 40 de zile a mamei sale intr-o sambata. S-a asigurat ca pot veni toti oamenii care i-au fost dragi Ionelei Prodan si i-a mai respectat si o dorinta aprinsa. Pentru ca artista de muzica populara s-a implicat mereu in ajutorarea oamenilor nevoiasi, Anamaria Prodan a impartit mancare celor saraci. .

„Ana i-a organizat mamei sale pomana putin mai devreme decat se preconiza. A vrut ca slujba sa fie intr-o zi in care se poate veni la cimitir apropiatii Ionelei Prodan, dar si oamenii care au iubit-o si au respectat-o pe indragita artista de-a lungul vietii! Tocmai de aceea, s-a si pregatit in detaliu cu tot ce tine de traditie, in special cu pachete cu mancare, extrem de generoase, pe care le-a impartit tuturor celor care au venit la slujba, dar si familiei sau prietenilor”, au declarat surse apropiate de Anamaria Prodan pentru wowbiz.ro.

Laurentiu Reghecampf a luat-o pe brate pe Anamaria Prodan

Oboseala si atmosfera incarcata cu tristete au doborat-o, in cele din urma, pe Anamaria Prodan, careia i s-a facut foarte rau dupa pomana de 40 de zile a mamei sale. Impresara nu s-a mai putut tine pe picioare si a fost luata pe brate.

„Anamaria Prodan a fost dusa pe brate dupa pomana mamei sale. Ii era rau si nu se mai putea tine pe picioare. Era sa cada la mormant, daca nu o tinea sotul! Dupa ce a plecat de la Bellu, a stat o ora acasa, fara sa se miste si a fost nevoie sa ia niste medicamente sa isi poata reveni!”, au mai spus apropiatii impresarei.

