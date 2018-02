Anastasia Cecati, actrita din "Las Fierbinti", ucisa de sot. Vedeta devenise mamica de curand

Anastasia Cecati, actrita care a jucat in serialul "Las Fierbinti" a fost ucisa cu sange rece de sot, in apartamentul in care locuiau. Dupa ce si-a ucis sotia, barbatul s-a aruncat de la etaj. Actrita, care era si fotomodel, devenise mama de trei saptamani.

Anastasia Cecati a fost gasita cu o plaga in regiunea gatului, in apartamentul din Chisinau. Dupa crima, barbatul a ales sa isi puna capat zilelor si s-a aruncat de la etajul 7. Barbatul si-a iesit din minti dupa ce s-a certat cu sotia lui, scrie Publika.md.

Anastasia Cecati era cunoscuta in lumea modei. S-a lansat in modelling la varsta de 16 ani. Ulterior, a plecat la Bucuresti, unde i-a fost oferit un rol in serialul "Las Fierbinti", iar sotul acesteia ar fi fost dentist la o clinica privata din Capitala.

Anastasia Cecati a ocupat locul doi la concursul Euro Sexy. Ascensiunea in lumea modei a continuat dupa ce a aparut pe coperta unor reviste celebre precum GQ, Playboy sau Maxim. Totodata, ea a aparut si in videoclipul renumitului DJ Basshunter "Crash and Burn".

Recent, a lansat si o linie de rochii de seara. Tanara era pasionata de yoga, calatorii si sport.

Totodata, pe pagina Anastasiei de pe o retea de socializare, internautii au lasat zeci de mesaje de condoleante.

