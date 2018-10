Anca Boagiu, audiata la DNA! Iata ce a declarat la iesire fostul ministrul al Transporturilor

Anca Boagiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul ministru al Transporturilor, Anca Boagiu, a fost audiata, joi, in calitate de martor, de catre procurorii DNA, intr-un dosar de coruptie. Aceasta a refuzat sa precizeze cauza in care a dat declaratii, scrie Mediafax. Dovada suprema! Ludovic Orban sta extrem de prost in sondaje! Romanii nu il mai vor la conducerea PNL „In calitate de martor, intr-unul din dosarele de cercetare penala. Restul l-am spus in interiorul DNA ce stiam, ca martor”, a declarat Anca Boagiu, la iesirea din sediul DNA. Anca Boagiu a refuzat sa precizeze care este cauza in care a fost audiata. Potrivit unor surse judiciare, fostul ministru a fost chemat in dosarul in care Sebastian Vladescu a fost acuzat de luare de ...