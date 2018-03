Anca, fosta concurenta din echipa Razboinicilor, a spus ce nu se vede la televizor: De ce nu il suporta membrii echipei pe Ionut Jaguarul

Mariana, Alex si Stefan au fost propusi spre eliminare in aceasta seara. Unul dintre cei trei concurenti va parasi competitia Exatlon.

In platoul emisiunii Wowbiz a venit Anca, fosta membra a echipei Razboinicilor si prietenii concurentilor propusi spre eliminare.

„Ma bucur ca e Bentita acolo, daca nu Alina. Am vazut ca incearca sa-l scoata pe Rusu personajul negativ. Ionut doarme nonstop, nu participa la barfa, iar ei vor sa il scoata. E putin mai vocal la jocuri si vor sa-l scoata. Alex a incercat sa sugereze ca a adus mai multe puncte decat Ionut. Sunt convinsa ca Mariana va iesi, a luat putine puncte, se si cearta cu Giani. E foarte tafnoasa cand pierde. Sunt convinsa ca are dreptate Ionut, dar nu minte. Sunt penibili. Se duc in spatele cotetului si fac planul. Ionut si Stefan nu se plac unul pe celalalt, de aceea l-a nominalizat. Nu avea curaj sa spuna ceva pentru ca nu era refacuta complet, a stat cuminte, s-a refacut, iar acum e tupeista. A jucat bine saptamana asta. A bagat-o pe Mariana la inaintare, Mariana saraca o sa vina acasa, iar ea si-a urmat planul. Pana acum o mangaia cand plangea, dar astazi s-a luat de ea”, a spus Anca.

„Nu sunt antrenorul Marianei, dar o sustin foarte mult. II trebuie multa sustinere din sublic. A trecut prin multe clipe grele, ea inca isi viziteaza mama. Se simte abandonata de echipa, ea a dat tot ce i-a stat in putinta. Eu cred ca Mariana nu va fi eliminata. Oamenii ar trebui sa o cunoasca. Ea se antreneaza si lucreaza ca menajera, mi-ar fi placut sa fie cunoscuta din partea oficialilor. Nu este o rusine dar ar fi trebuit sa fie mai apreciata. Nu are o casa a ei, sta cu chirie. I-a fost rusine sa-mi ceara sa se antreneze intr-o sala. Daca maine va veni acasa, o sa-i ofer intrarea gratuita si un costum de antrenament”, a declarat in lacrimi un prieten de-al Marianei.

„Nu vreau sa iasa Alex”, a spus Stefan, prietenul lui Bentita.

Mai mult, Anca a dezvaluit ca nu poate intra din nou in competitia Exatlon.: „Eu am mers sa-mi fac analizele, sunt anemica si nu mi-am revenit. Din punct de vedere medical, nu pot sa plec.”

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.