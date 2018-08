Anca Jurma si Augustin Lazar, la Ministerul Justitiei pentru o intalnire cu Tudorel Toader

Procurorul general Augustin Lazăr şi Anca Jurma, procurorul-şef interimar al DNA, s-au prezentat marţi dimineaţa la sediul Ministerului Justiţiei, unde vor avea o întâlnire cu ministrul Tudorel Toader. Principala temă a discuţiilor se referă la situaţia procurorilor delegaţi la DNA. "Săptămâna trecuta, am stabilit o întâlnire cu doamna procuror-şef interimar pentru astăzi, la ora 10,00. (...) Ieri, am primit răspunsul oficial şi DNA a postat şi pe pagina de Internet. Am citit şi eu comunicatul. Evident, îl voi relua acum. Sigur, vom vedea dacă nu cumva sunt şi alte elemente pe care le putem lua în considerare. (...) Mergeţi la CSM şi întrebaţi dacă, în calitate de garant al independenţei Justiţiei, este sau nu este corect ca un procuror, care nu îndeplineşte cerinţele ocupării unui post, să fie astfel delegat", le-a spus Tudorel Toader jurnaliştilor, la intrarea în sediul MJ. Tema delegărilor a intrat în atenţia opiniei publice după ce procurorul-şef adjunct al DNA, Călin Nistor, a declarat, vineri seara, că la DNA sunt delegaţi şapte sau opt procurori. Ulterior, ministrul Tudorel Toader a afirmat că aşteaptă de la Călin Nistor "un răspuns corect şi complet", menţionând că sunt, de fapt, 20 de delegări la DNA. Luni, DNA a prezentat într-un comunicat de presă situaţia procurorilor delegaţi. "Numărul procurorilor delegaţi la DNA de la alte parchete este 12. Numărul procurorilor numiţi în DNA şi delegaţi în funcţii de conducere este 26. Numărul procurorilor de la alte parchete delegaţi în DNA în funcţii de conducere este trei. Numărul procurorilor numiţi în DNA şi delegaţi la alte parchete este doi", a explicat DNA. Tot luni, procurorul general Augustin Lazăr a dispus încetarea delegării în cadrul DNA pentru şase procurori, care nu îndeplinesc condiţia de vechime în funcţie de cel puţin opt ani, în urma intrării în vigoare a modificărilor aduse Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. Un alt subiect al discuţiilor s-ar putea referi la întâlnirea pe care Anca Jurma a avut-o pe 17 iulie cu ambasadorul SUA în România, Hans Klemm. "Voi încerca să am o discuţie cu dânşii (Augustin Lazăr şi Anca Jurma - n.r.) cât de curând, să îi invit la Ministerul Justiţiei, să întreb cât de normal este ca un procuror-şef să se ducă la o ambasadă că l-a chemat nu ştiu care ambasador, l-a invitat, mă rog, să-l felicite pentru faptul că a fost soare astăzi şi n-a plouat. (...) Procurorul colaborează pe linie orizontală cu structurile aferente dintr-un stat: cu procurorii din America, din Franţa. Ambasadorii colaborează şi se coordonează cu ministrul de Externe, nu cu procurorii. Îi voi întreba: 'aveţi reprezentativitatea aceasta a relaţiilor externe?', Categoric că nu o au", declara, săptămâna trecută, Tudorel Toader. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor: Claudia Stănescu, editor online: Irina Giurgiu)