Anca nu i-a fost alaturi mamei in ultime clipe! Motivul este uluitor!

Ionela Prodan a murit, lasand in urma multa durere. Cea mai incercata persoana din familie este Anamaria Prodan, fiica sa cea mare.

Ionela Prodan a murit. Multi s-au intrebat de ce alaturi in ultimele clipe nu i-a fost si cealalta fiica, Anca. Aceasta a fost in tara, intr-adevar, atunci cand starea Ionelei Prodan se agravase, dar cum in ultima perioada vestile erau mai bune despre aceasta, Anca a plecat in America. Si impinsa de la spate chiar de mama ei.

Ionela Prodan a murit. Chiar Ionela Prodan a fost cea care a rugat-o pe Anca sa plece, transmitandu-i ca ea se simte mai bine si nu are rost sa mai stea, potrivit informatiilor din presa.

Ionela Prodan a murit. Ionela Prodan incepuse chiar sa raspunda la tratament, astfel ca fiica sa Anca si-a ascultat mama si a decis sa plece in America. Acum ea va trebui sa se intoarca pentru a-si conduce mama pe ultimul drum si pentru a-i fi alaturi surorii sale Anamaria Prodan.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.