Anca Serea, din nou insarcinata? Al saselea copilas urmeaza sa apara pe lume

Anca Serea, spunea intr-o emisiune, mai in gluma, mai in serios, ca, desi au cinci copii, sotul ei, Adrian Sana, isi mai doreste unul. Adica al saselea. Se pare ca, pana la urma, Sana si-a impus punctul de vedere. Frumosul cuplu a fost vazut astazi, la o clinica particulara din Capitala, la cabinetul de ginecologie. Amandoi radiau de fericire si asteptau sa intre la medic, la ecografie. Anca Serea s-a casatorit cu Adi Sina in noiembrie 2015 si au impreuna trei copii: Noah (4 ani si jumatate), Ava (3 ani) si Moise Petru, care s-a nascut pe 20 mai 2016. Fosta vedeta Prima TV a mai fost casatorita cu afaceristul Filip Poplingher, dar a ramas vaduva la numai 28 de ani, dupa ce barbatul a pierdut batalia cu c ...