Vedeta este bolnava de ani buni. Sufera de o anemie severa care ii da batai de cap.

Anca Serea e bolnava si a ajuns recent la spital. Nu este prima data cand ajunge de urgenta la medici. Anca Serea sufera de o anemie severa. Vedeta merge des la spital unde i se pun perfuzii. Daca nu se duce regulat la spital, creierul ei nu se mai oxigeneaza corespunzator.

„Am o anemie severa, o am din copilarie. Din pacate, o mostenesc si copiii. Trebuie sa fac un tratament perfuzabil, in cantitati foarte mari, pentru ca sunt la limita foarte coborata, de aceea nu mi se mai oxigeneaza ca lumea creierul si am ameteli.

Majoritatea femeilor, pana la o anumita varsta, se confrunta cu problemele astea. Doar ca eu am un ritm foarte alert, dorm putin. Merg la mai multi doctori, acum urmeaza sa consult un hematolog si sper sa ii dam de capat. Fac un tratament de mai multa vreme, dar acum s-a acutizat”, a declarat, pentru Libertatea, Anca Serea.

O vina a starii precare de sanatate o are si programul incarcat. Anca Serea are 5 copiii si se ocupa aproape singura de cresterea si educarea lor.

„Ma trezesc pe la 6.00 si un pic, duc copiii la scoala, atunci cand pot si ma simt bine, le pregatesc micul dejun, hainele sunt pregatite de cu seara, ma intorc acasa, cateodata mai apuc sa dorm, cateodata nu, platesc facturi, gatesc, am sedinte foto, intalniri multe, vin la evenimente”, a povestit ea.

Anca Serea e bolnava. Vedeta are o anemie severa care o trimite la spital saptamanal (2)„Sunt ocupata cu vlogul, cu blogul, mai vreau sa am timp de ale mele si e clar ca nu as mai avea timp, sincer, sa ma duc sa stau undeva 6-10 ore, stim cu totii ce presupune munca de televizune. Acum am bona, s-a intors pe 9 septembrie, a avut un concediu de 3 luni, am incercat sa tinem pasul”, a mai spus Anca.

