Anca Sigartau, declaratii acide dupa ”Asia Express”: ”Mitocania, spoiala inaltata la grad de elita, mediocritatea sunt inversunate”

Anca Sigartau a facut niste declaratii acide dupa experineta traita la ”Asia Express”, impreuna cu fiul ei.

In varsta de 51 de ani, Anca Sigartau a ramas in competitia “Asia Express – Drumul Elefantului” impreuna cu baiatul ei dupa multe incercaro. Mai mult, ei au facut fata probelor dificile si au castigat atat amuleta in valoare de 1.000 de euro, cat si imunitatea, dupa ce au consumat o bautura care le intorcea stomacul pe dos celor pretiosi.

Ei bine, actrita a facut niste marturisiri uluitoare despre experienta ”Asia Express”.

La finalul experientei Asia Express… Exista in viata mai multe modalitati de a trai: -sa te uiti la lucrurile bune si sa mergi mai departe, sau sa te impiedici de nedreptati, de oameni de doi lei, de mici mizerii si sa ramai pe loc. Adevarul e ca ai de ales intre aceste doua posibilitati la fiecare pas. Daca e sa o luam logic prima varianta e cea buna- desi nimeni nu iti garanteaza ca nu vei ajunge iar acolo unde nu voiai… Deci: e buna si nu prea e buna…totusi, ai o speranta… A doua varianta insa, este fara speranta si e de-a dreptul toxica . Iti strica sufletul. Inutil. Inutil pentru ca nu poti schimba lumea. Te pui cu morile de vant si sfarsesti precum Don Quijote… …Lipsa caracterului, mitocania, spoiala inaltata la grad de elita, mediocritatea sunt inversunate si de neschimbat pentru ca sunt ”odihnite”. Au timp. Nu se ocupa decat cu asa ceva. Nu isi pun probleme ,nu le pasa , nu lasa nimic in urma, sunt agresive si repet, omul nu poate sa schimbe.

Dumnezeu insa, poate… deci, pentru o igiena sufleteasca e bine sa ”lasam in plata Domnului” … Asa ca, acum, la finalul acestei experiente aleg sa ma uit la lucrurile frumoase, asa cum mi-am propus de la bun inceput. Nu mi-am propus sa fiu perfecta (nici n-aveam cum cu varsta si cu kilogramele mele. Judecand dupa sabloanele lumii in care traiesc, varsta si kilogramele se pare ca sunt esentiale si suplinesc inteligenta si educatia). Deci, as fi irosit un timp pretios: acela de a ma bucura de o experienta impreuna cu baiatul meu. Bonusul pe care l-am primit insa a fost mult peste marele premiu : am descoperit in copilul meu un barbat in toata puterea cuvantului. Un om onest, cu o inima cat toata India, un om cu mult bun simt… pe scurt , un om bun… Intr-o lume plina de nesimtiti si lichele m-am bucurat de ” descoperirea” mea…

Dincolo de probe, sfori, dormit pe jos, mizerie, oboseala, si competitie , pentru el a contat omul. Si cred ca asa e frumos , chiar daca lectiile constante pe care ti le da lumea in care traiesti sunt ca smecheria si mitocania castiga. Asadar, pentru noi , acesta este Marele castig. Lectia omeniei, a educatiei si a bunului simt. Sper sa fi lasat in urm o speranta oamenilor care ne-au urmarit : ca se poate trece prin viata frumos si decent. Multumesc, Teodor. Asa cum si-am soptit cand se deschidea cutia cu elefantul rosu , sunt mandra de tine! Cu toata dragostea, mama”, a fost mesajul Ancai Sigartau, postat pe contul de socializare.

Anca Sigartau, diagnostic crunt

Anca Sigartau este una dintre actritele din Romania care te cucereste de la prima vedere cu zambetul si emotia pe care o transmite prin prezenta ei. Din pacate, viata nu a fost blanda cu ea si, in urma unui control, medicii i-au dat un diagnostic crunt. Potrivit marturiilor facute chiar de vedeta, boala de care suferea ii oferea doar un an ca sa mai traiasca.

“Dupa al doilea copil, am divortat. Nimeni nu a stiut ca am divortat in 1993. Lumea stie ca am divortat prin 2000. Al treilea copil, l-am facut dupa divort. Bine, lucrurile sunt mai complicate. Am trecut printr-o experienta medicala traumatizanta, in care am avut un diagnostic, o boala in care ti se da un an de zile sa traiesti. Si mi s-a spus ca un an de zile traiesti cu acest diagnostic. Si cu tratamentul”, a declarat Anca Sigartau intr-un interviu.

Totusi, in viata actritei s-a produs un miracol si ea a invins boala. “Eram in spital si la un moment dat stiu ca am vrut sa ies din spital, pentru ca mi-am dat seama ca nu mai am foarte mult timp si vreau sa fiu acasa, alaturi de copii. Cat mai am, macar sa fiu cu ei. Am iesit din spital si pe 15 noiembrie, ziua de nastere a bunicii mele. Stiam ca incepe Postul Craciunului. Nu aveam nici o informatie despre post, despre biserica, despre lucrurile de genul asta, dar stiam, in interiorul meu, ca vreau sa incerc. Ca trebuie sa ma duc acasa sa tin post.

Pe 15 noiembrie am iesit din spital cu niste indici foarte mari, pe 20 decembrie, cand m-am intors la control, m-au intrebat: «Unde este tumora?». Nu mai era. M-a intrebat doctorul ce am facut, ce tratament. Si i-am spus: «Eu va spun, dar nu o sa credeti». Asta s-a intamplat. Nu mai exista tumora. Indicii coborasera foarte mult. Nu stiam ca Postul poate sa aiba o asemenea putere. Din momentul acela am stiu ca voi trai”, a marturisit Anca Sigartau in cadrul emisiunii “Prietenii de la 11”, care ruleaza la Antena 1.

