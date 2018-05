Anca Surdu a facut multe sacrificii sa ajunga campioana. “Charlize Theron” de la Exatlon a indurat dureri mari de dragul performantei

anca surdu la exatlon

Anca Surdu a fost o concurenta puternica la Exatlon. Tanara a fost campioana mondiala la gimnastica ritmica.

Anca Surdu a fost una dintre cele mai iubite si puternice concurente de la Exatlon. Tanara care seamana izbitor cu actrita Charlize Theron a fost nevoita sa plece din competitia fenomen din cauza unei probleme grave de sanatate. Instructorul de fitness a avut o alergie de piele care s-a agravat galopant si daca ramanea in Dominicana, Anca se supunea multor riscuri.

"Momentul in care am avut alergia a fost dificil. Inainte sa plec, cu vreo 3 saptamani sau o luna, mi-au aparut intai pe frunte, apoi pe toata fata, niste bubite care s-au transformat in niste bube foarte mari. S-au extins pe piept, nu puteam dormi noaptea... Medicii mi-au spus ca motivul e soarele. Eu am tenul deschis si probabil de asta. Acum sunt mai bine, sper sa imi treaca complet", a spus sportiva imediat dupa ce s-a intors din Republica Dominicana.

Anca Surdu este invatata cu provocarile dure inca din copilarie, frumoasa blonda muncind din greu pentru cariera de gimnasta. In timp ce copiii de varsta ei se jucau, protagonista noastra avea un program riguros si isi petrecea majoritatea timpului la antrenamente.

"Nu voi uita, cu siguranta, niciun moment din cariera de gimnasta. Unele mi le voi aminti cu mai multa bucurie, clipele de glorie este normal sa le pastram cat mai prezente. Evident ca imi amintesc cu zambetul pe buze cum am sarit in sus de bucurie si cum tipam cu lacrimi in ochi dand ture de sala cand am stiut clasamentul de la campionatul mondial. A fost o nebunie! Dar cu siguranta nu voi uita niciodata momentele in care faceam trei antrenamente pe zi, cand concuram cu dureri ingrozitoare pentru ca tratamentele nu isi faceau efectul sau cand ratam medalia la o diferenta infima si veneam pe locul 4. Toate sunt pastrate in suflet, iar gimnastica aerobica si toate experientele pe care le-am avut ca sportiv m-au format si m-au modelat astfel incat sa pot face fata mai usor provocarilor vietii", a declarat Anca Surdu pentru slabsaugras.ro.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.