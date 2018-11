Ancheta DIICOT pe finantarea #REZIST: ALDE, mesaj incendiar pentru cei acuzati ca au primit bani de la Soros

Ancheta DIICOT în cazul finanţării mişcării #rezist şi a unor ONG-uri implicate în organizarea protestelor antiguvernamentale generează reacţii din zona politică. Andrei Gerea, vicepreşedinte ALDE, solicită lămuriri din partea celor vizaţi.

CITEȘTE ȘI: Mituri despre apa carbogazoasă. Cât de adevărat este că afectează dinți și oasele sau că nu hidratează

"Înțeleg că finanțarea mișcării #Rezist este investigată de DIICOT, existând suspiciuni privind operațiuni de spălare de bani și constituire de grup organizat infracțional. Știrea a fost făcută publică de site-ul luju.ro care, potrivit unor surse din DIICOT, anunță că ancheta privind spălarea de bani vizează mai multe tranzacții cu cryptomonede „care au fost realizate dintr-un portofel virtual (wallet) utilizat de mai multe asociații, ONG-uri sau fundații din România afiliate/colaboratoare cu mișcarea #REZIST”.

Potrivit informațiilor luju.ro, din acest portofel au fost realizate 403 tranzacții, care au totalizat suma de 14,9 milioane de dolari. Acești bani ar fi ajuns la ONG-urile care au promovat mișcarile de stradă din ultimii doi ani, inclusiv protestele din 10 august 2018.

Sursa banilor este una singură: Fundația Stefan Batory din Polonia, finanțată de miliardarul George Soros.

Având în vedere discursul anticorupție și tensiunile sociale generate de pozițiile din spațiul public, mă aștept de la cei vizați să vină în cel mai scurt timp și cu lămuriri care să clarifice aceste aspecte", scrie Genera pe Facebook.

CITEȘTE ȘI: CU CE ar trebui să mănânci pâinea pentru a slăbi

Potrivit luju.ro, procurorii DIICOT investighează peste 400 de tranzactii in cryptomonede, prin care peste 14.000.000 dolari care au intrat in Romania, in ultimii 3 ani, pentru a alimenta grupari #rezist si anumite ONG-uri, publicația dând exemplu Declic, VaVedem, Coruptia Ucide, Oradea Civic, Funky Citizens, Just, Casa Jurnalistului, Vice.com sau Rezistenta TV .