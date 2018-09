Ancheta la British Airways dupa furtul de date de pe cardurile a 380.000 de clienti

British Airways google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Circa 380.000 de clienti ai companiei British Airways ar putea fi afectati de furtul datelor de pe cardurile folosite pentru comenzi online, informeaza AFP si Reuters. International Airlines Group (IAG), care detine linia aeriana, a anuntat joi ca sunt vizati cei care au facut rezervari online sau cu ajutorul aplicatiei mobile, din 21 august pana in 5 septembrie. Clientilor care si-au folosit cardurile bancare in perioada respectiva pentru a cumpara bilete de avion de la British Airways li se recomanda sa contacteze bancile emitente si sa urmeze recomandarile acestora. Datele furate nu includ detalii despre pasapoarte sau deplasari. Bresa de securitate a fost remediata, iar in prezent site-ul de inte ...