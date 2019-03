Anchetarea procurorilor de la Ploiești, motiv de revocare a arestarii lui Ghița - A aparut suspiciunea compromiterii in maniera decisiva a mai multe dosare

Curtea de Apel Ploiești arată că revocarea ultimului mandat de arestare preventivă a lui Sebastian Ghiță vine în contextul noilor probe administrate în dosarele instrumentate de Secția pentru Investigarea Infracțiunilor în Justiție referitoare la procurorii Lucian Onea și Mircea Negulescu.

"Curtea constată că după data de 3 septembrie 2018, când o primă cerere de revocare a măsurii preventive a inculpatului a fost definitiv respinsă, (..) au apărut împrejurări noi referitoare la suspiciunea compromiterii în manieră decisivă a mai multe dosare, inclusiv in dosarul nr. 110 /P/2016 devenit 249/P/2018 dupa ce a fost preluat de la Serviciul Teritorial Ploiesti la structura centrala a DNA cat priveste componenta echitatii acestuia referitor la probele stranse impotriva inculpatului si invocate apoi de acuzare in fata judecatorilor care au hotarat arestarea sa, in conditiile in care procurorul de caz si cel ierarhic superior sunt anchetati penal intr-o investigatie ce vizeaza infractiuni cu legatura directa cu atributiile judiciare îndeplinite in respectivele dosare penale intre care si cele instrumentate impotriva inculpatului, persoana despre care s-a afirmat si dovedit ca ar fi constituit o veritabila tinta a procurorilor", se arata in motivare.

Judecatorii spun ca arestarea preventiva in lipsa a lui Sebastian Ghita a fost vulnerabilizata de activitatea presupus infractionala a procurorilor care l-au anchetat.

„Curtea de Apel a verificat în calea de atac a contestației dacă obiectivitatea probelor strânse împotriva inculpatului pentru a justifica arestarea sa preventivă a fost vulnerabilizată de activitatea pretins infracțională de care sunt în mod verosimil și legitim suspectați cei doi procurori, concluzionând că, pentru toate considerentele expuse în cele ce preced, într-o manieră esențială a fost efectuată în substanța sa, legalitatea arestării preventive fiindcă dovezile care au servit judecătorului de drepturi și libertăți ca justificare pentru constatarea întruniri condițiilor prevăzute de lege în scopul de a institui în lipsă, detenția provizorie a inculpatului ar fi fost produse prin fraude procesuale de o gravitate excepțională în măsura în care se vor dovedi reale (…) și de care nu se poate face abstracție atunci când în discuții este pusă libertatea unei persoane acuzate de săvârșirea unor infracțiuni”, explica magistratii.

„Până la refacerea actelor de urmărire de către o altă unitate de parchet, până la readministrarea probelor de către procurori care să își exercite funcția judiciară în mod legal și imparțial, materialul probator administrat în condiții neconforme nu mai are aptitudinea de a susține factual măsura preventivă care a fost luată împotriva sa (a lui Sebastian Ghiță – n.r.) de judecătorul de drepturi și libertăți ce nu a cunoscut modalitatea reală în care probele au fost strânse împotriva sa”, se mai arată în motivare.

Judecatorii Curtii de Apel Bucuresti au decis, saptamana trecuta, revocarea ultimului mandat de arestare preventiva in cazul lui Sebastian Ghita. Dosarul in care era arestat Sebastian Ghita a fost preluat de la DNA Ploiesti de structura centrala a DNA.