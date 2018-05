Andra, aparitie ingrijoratoare din cauza kilogramelor in plus!

Andra

La 31 de ani, Andra nu mai are silueta de invidiat cu care ne-a obisnuit in urma cu cativa ani. Mai ales dupa ce a slabit la scurt timp de cand a devenit mamica pentru a doua oara. Talentata artista a fost surprinsa in intr-o ipostaza deloc placuta. Iar fani au inceput micile comentarii rautacioase deja.

Andra a fost surprinsa recent intr-o zona de lux din Bucuresti, iar aparitia nu a fost una sclipitoare – la fel cum se intampla atunci cand apare pe micul ecran sau in concerte. Ea era imbracata cu un maiou casual alb, jeansi bleaumarin mulati si pantofi sport negri, conform Spynews. Faptul ca articolul vestimentar alb nu avea maneci a lasat sa se vada bratele artistei, care s-a cam pufosit. Iar pe alocuri chiar i se vede celulita. In plus, blugii mulati au scos in evidenta diferenta… cum arata in urma cu cativa ani si cum a ajuns sa fie acum. De altfel, in ultimele fotografii postate pe retelele de socializare, ea a ascuns aceste detalii legate de kilogramele in plus cu ajutorul hainelor.

Celebra cantareata avea treaba la sediul unei firme, unde a fost insotita de soferul personal. Si tot timpul s-a comportat ca si cum se simte foarte bine in pielea ei si, deocamdata, nu isi face griji pentru cele cateva kilograme luate in plus.

In urma cu trei saptamani, Andra a lansat videoclipul celei mai noi piese, „Indiferenta”, care a fost urmarit de aproape 7.000.000 de oameni.

