Andra Guti, recompensata cu Leopardul pentru cea mai buna actrita, la Festivalul de la Locarno 2018

Denise Rifai a luat atitudine: "Doamna Carmen Dan, demisia!" Jurnalista Realitatea TV Denise Rifai a luat atitudine și i-a cerut ministrului de Interne Carmen Dan demisia. Citește mai departe...

Prima reactie a Simonei Halep dupa calificarea in finala Rogers Cup Simona Halep a oferit prima reactie dupa ce sambata seara s-a calificat, pentru a treia oara in cariera, in finala Rogers Cup.

Mircea Diaconu anunța in ce condiții va CANDIDA la europarlamentare! EXCLUSIV Europarlamentarul Mircea Diaconu a dezvăluit, în exclusivitate pentru jurnaliștii de la PSnews.ro, care va fi momentul î ...

Mitingul diasporei! Mii de oameni protesteaza in marile orase ale tarii, strigand ”Ieșiți din casa, daca va pasa” Peste 5.000 de sibieni protestează, sâmbătă seara, pe străzile din oraș, având pancarte cu mesajul „La 100 de ani de la Unire, Deșteaptă-te, române”. La Cluj sunt în stradă peste 3.000 de oameni, iar la Timişoara aproximativ 2.000 de oameni. (Reduceri mari la jocuri PC) Peste 5.000 de sibieni protestează, sâmbătă seara, pe străzile din […] The post Mitingul diasporei! Mii de oameni protestează în marile oraşe ale ţării, strigând ”Ieșiți din casă, dacă vă pasă” appeared first on Cancan.ro.

Au fost prinși trei dintre huliganii care au bagat-o in spital pe jandarmerița. Unul voia sa fuga din țara La puțin timp după ce primul agressor al jandarmeriței a fost prins și adus la audieri, alți doi huligani au ajuns la Poliție. Unul dintre ei voia să părăsească țara. Trei dintre agresori au ajuns pe mâna anchetatorilor, unul dintre acești indivizi a fost ridicat de acasă de oamenii legii, altul s-a predat, iar al […] The post Au fost prinși trei dintre huliganii care au băgat-o în spital pe jandarmeriță. Unul voia să fugă din țară appeared first on Cancan.ro.

Ce scrie presa internaționala despre violențele de la Mitingul diasporei: haos in Romania! Agenţiile de presă internaţionale, precum şi cele mai importante publicaţii din Statele Unite, Franţa, Italia, Marea Britanie relatează despre protestul violent de vineri seară de la Bucureşti. „Sute de mii de protestatari s-au adunat să scandeze împotriva Partidului Social Democrat (PSD) de la guvernământ, vineri, în oraşe din România şi în capitala Bucureşti, unde jandarmii […] The post Ce scrie presa internațională despre violențele de la Mitingul diasporei: haos în România! appeared first on Cancan.ro.

LIVE VIDEO | Peste 40.000 de oameni in Piața Victoriei. Urmarește emisiunea lui Rareș Bogdan aici! Protest Diaspora. Realitatea TV și realitatea.net vă țin la curent cu protestele care au loc acum în Piața Victoriei, text și VIDEO în timp real. Citește mai departe...

Mii de participanti la protestele din marile orase din tara - grupaj Mii de persoane participă la protestele antiguvernamentale aflate în desfăşurare sâmbătă seara în marile oraşe din ţară, fiind circa 4.000 de oameni în stradă în jurul orei 20,30 la Sibiu şi câte circa 3.000 la Cluj, Timişoara, Iaşi, Braşov şi Baia Mare. Proteste cu participare mai redusă sunt în ...

Ministrul de Externe ii raspunde cancelarului Austriei pe tema violentelor de la protest: 'Imi exprim public regretul profund' Violenţele la un miting paşnic, democratic sunt inacceptabile, susţine ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, care îşi doreşte ca, în anul Centenarului, tensiunile din societatea românească să nu escaladeze dincolo de dialog. /* (c)AdOcean 2003-2017, S ...