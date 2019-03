Andra il da de gol pe Catalin Maruta. „S-a intamplat sa vina acasa dezamagit sau suparat”

Andra il da de gol pe Catalin Maruta. Indragita artista a marturisit ca au existat momente cand partenerul ei de viata a venit intors pe dos de la serviciu.

Andra, una dintre cele mai bune voci feminine din Romania, are o cariera lunga si de foarte mare succes pe scena artistica din tara noastra. Are milioane de fani si, de-a lungul anilor, a scos numeroase hituri care au ajuns la inimile admiratorilor sai.

In viata de zi cu zi, artista are o familie fericita alaturi de prezentatorul de televiziune Catalin Maruta si de cei doi copii ai lor.

Despre partenerul ei de viata si nu numai a vorbit Andra intr-un interviu pe care l-a acordat pentru sapteseri.ro.

„Catalin face emisiuni de televiziune live de vreo 20 de ani, pare incredibil, nu? Este foarte muncitor si loial echipei. Eu il cunosc si niciodata nu am judecat ceea ce am vazut in emisiunile lui ca o dovada a unor intentii rele. S-a intamplat sa vina acasa dezamagit sau suparat din cauza unor evenimente si stiu cat de important este pentru un om de televiziune sa faca ceea ce isi doreste, sa fie si in acord cu echipa, si sa aiba si rezutate bune. Eu i-am fost si ii sunt mereu alaturi, orice ar fi”, a declarat cantareata.

In ceea ce priveste celebritatea si cum este aceasta perceputa in familie, cantareata a explicat:

„Suntem doi care apar la televizor, deci clar suntem obisnuiti. Copiii nu sunt vreo presiune, suntem mami si tati pentru ei. Ne petrecem weekendurile si serile impreuna, ca orice alta familie. Iar dintre prietenii nostri, multi sunt actori sau cantareti sau prezentatori TV, asa ca la noi un pic de notorietate e normalitate”.

Andra il da de gol pe Catalin Maruta: sfatul lui, esential ca ea sa apara la TV

Vedeta a vorbit si despre cariera sa in televiziune, care a inceput in urma cu 10 ani.

„Am inceput acum 10 ani, ca un experiment: am primit propunerea sa fiu gazda unui show acum aproape 10 ani, se numea „O-la-la”, si mi-a placut. A contat si sfatul sotului meu, el avand multa experienta in televiziune. M-a incurajat. Cand am primit propunerea sa fiu in juriul „Romanii au talent”, eram convinsa ca e o idee buna, ca mi se potriveste. Apoi am primit invitatia de a face parte din „Vocea Romaniei Junior” si iarasi am zis „DA” fara sa stau pe ganduri. Fiind un format muzical, mi s-a parut ca mi se potriveste perfect. Cred ca posturile de gazda TV sau membru al juriului mi se potrivesc atat timp cat sunt mereu eu, nu ma prefac. Vorbesc despre ceea ce simt sau cunosc bine”, a afirmat vedeta,

Andra se pregateste de un adevarat maraton muzical. Binecunoscuta cantareata va sustine 3 concerte la Sala Palatului, pe 24, 25 si 26 februarie.

