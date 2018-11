Andra Maruta, declaratie transanta despre divort

Andra se considera o femeie implinita pe toate planurile, are o cariera frumoasa, face ceea ce ii place, si anume sa cante, dar si o familie, de care este tare mandra. Alaturi de sotul ei, Catalin Maruta, si cei doi copii, David si Eva, artista spune ca trece mai usor peste obstacolele vietii. Totusi, nu se fereste sa vorbeasca despre divort si face o declaratie transanta.

„In orice cuplu se schimba lucrurile, la unii in bine, la altii in rau. Sau in altceva, ma rog. La noi… pai noi suntem binecuvantati, as zice, pentru ca ne simtim tot mai aproape unul de celalalt, odata cu trecerea anilor. N-avem noi prea multa vechime, fata de cuplurile mai in varsta, dar lucrurile s-au asezat frumos. Iar copiii ne-au consolidat foarte mult povestea. Poveste care oricum era frumoasa…

Cei care se despart au avut ghinion sau au fost cam inconstienti atunci cand au decis sa aiba o relatie pe termen lung, adica s-au lasat dusi de val. Din pacate, sunt multi in situatia asta, de unde si vorba cu dragostea care e oarba.

Se despart oamenii care nu au prea multe in comun si care, dupa o scurta perioada pasionala, care tine si de foame, si de sete, si de dragoste, si de tot, constata ca nu prea mai au ce sa-si spuna, ba se mai si cearta sau se enerveaza unul pe altul ingrozitor. Eu cred ca, dincolo de atractia aceea de inceput, trebuie sa analizezi foarte bine relatia si sa fii sincera cu tine: ma potrivesc cu omul asta sau e doar un foc de paie, un amor de-o luna?”, a spus Andra.

Andra a facut nunta cu prezentatorul Catalin Maruta in urma cu 10 ani

Andra, pe numele din buletin, Alexandra Irina, face parte din categoria celor mai iubite si talentate artiste din tara. Fiecare piesa fie ea pop sau R&B pe care o lanseaza ajunge hit intr-un timp scurt. Ea s-a nascut pe 23 august 1986, in Campia Turzii. Vedeta e casatorita din 23 august 2008 si are doi copii cu sotul ei: David (n.: 16 martie 2011) si Eva Maria Ioana (n.: 23 iulie 2015).

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.