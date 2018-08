Andra, profund marcata de moartea artistului Dumitru Farcas: "Noi, cei care am ramas inca aici, o sa-ti ducem dorul"

Este o zi de doliu pentru muzica populara romaneasca. Dumitru Farcas a murit la varsta de 80 de, iar toti cei care l-au iubit si cunoscut pe mare artist ii plang moartea. Printre ei se numara si Andra, care a avut ocazia sa si colaboreze cu artistul.

Dumitru Farcas a murit. Cunoscut drept legenda taragotului, artistul a murit in somn, dupa ce a facut infarct. Dumitru Farcas se afla internat de aproximativ doua saptamani la un spital din Cluj-Napoca, dupa ce trecuse printr-o interventie chirurgicala la picioare.

Aflarea vestii ca Dumitru Farcas a murit, a intristat-o profund pe Andra care a tinut sa scrie un mesaj incarcat de emotie.

"Sa te odihnesti in pace, maestre Dumitru Farcas! Noi, cei care am ramas inca aici, o sa-ti ducem dorul…Azi, a plecat dintre noi Dumitru Farcas. Aceasta veste a venit cu mare tristete pentru sufletul meu. L-am admirat nu doar ca muzician si coleg de breasla, ci si ca om cu o inima mult prea mare pentru aceasta lume. Atat de mare, incat a cedat la varsta de 80 de ani si s-a dus sa cante printre ingeri. E atat de greu sa accept pierderea unui artist atat de talentat! (...) De-a lungul timpului, am intalnit multi artisti, fiecare special in felul lui. Dumitru Farcas avea acel aer al artistului care se daruieste cu totul operei sale, care se prezinta la spectacol de parca urmeaza sa sustina un concert in fata lui Dumnezeu. Taragotul lui, „batranul meu“, cum il numea cu atat de mult drag, nu era doar un instrument muzical, ci o bagheta magica cu care topea suflete si punea in ele stropi de bunatate si de nostalgie (...) Plecarea lui Dumitru Farcas lasa in urma un gol care nu poate fi umplut si ma face sa ma gandesc inca o data ca stelele se sting neasteptat si prea repede, iar noi, cei care ramanem in urma, avem datoria de a le face cunoscute mai departe. Pentru ca povestea talentului lor nu o sa dispara niciodata." a transmis Andra, condorm andraonline.ro.

