Andra si-a facut fanii sa planga. "Stiu ca nu-ti place asta!"

Andra este una dintre cele mai iubite artiste din Romania, iar acest lucru se vede din reactiile fanilor si din felul cum este primita de fiecare data la concerte. Andra stie sa le raspunda pe masura oamenilor care o iubesc si este constienta ca ei sunt cei care o tin in "viata" pe scena.

Andra a primit un mesaj absolut incredibil din partea unei fane care se ocupa si de un fan page de-al sau. Fana i-a transmis artistei ca o face sa planga, insa de bucurie si de fericire, iar drept raspuns, Andra a postat pe pagina sa de Instagram mesajul primit, pentru a-i arata acesteia cat de mult au insemnat vorbele ei.

"Stau si ma gandesc la ea, cat de mult pot tine la un om. Ma gandesc ca in muzica ei ma refugiez cand am o stare buna, cand simt fluturi in stomac, cand plang. Imi este dor de ea, asa dor si, de multe ori, Andra, stiu ca nu-ti place asta, dar plang de dor", este mesjul transmis de una dintre fanele Andrei.

