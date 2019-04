Andreea Antonescu recunoaste ca lucrurile nu sunt roz in relatia cu sotul. "Viata este cu urcusuri si coborasuri"

Andreea Antonescu este o artista iubita si apreciata. Inca de cand facea echipa cu Andreea Balan, Andreea Antonescu le-a intrat fanilor la inima, iar acestia au tinut mereu sa afle vesti despre ea si familia ei.

Invitata la "Star Matinal" de la Antena Stars, Andreea Antonescu a vorbit despre relatia cu sotul sau si a recunoscut ca nu totul este doar lapte si miere. In plus, Andreea Antonescu a precizat ca desi ea si sotul au intampinat probleme in relatie, situatiile respective nu au fost atat de grave incat sa se ajunga la finalul relatiei.

"Nu o sa stau sa pozez in vreo zana, printesa, papusa, bineinteles ca viata este cu urcusuri si coborasuri. Consider ca nu a am ajuns vreodata la acea situatie limita. Situatia mea nu a fost roz, dar sunt multe alte lucruri care fac o relatie sa functioneze. Am un program foarte incarcat si nu fac cercetari si nu-mi fac probeleme daca nu cred ca este cazul. Sunt o persoana care ofera libertate. Nu stau sa caut probleme daca nu le vad. Sunt o persoana care ofera foarte mult si asteapta foarte mult. Nu sunt dispusa sa fac comprimisuri pentru nimic in lume", a spus Andreea Antonescu la "Star Matinal".

