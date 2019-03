Andreea Balan a fost externata: ”Sper sa fiu bine de acum incolo...''

Andreea Balan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa cea de-a treia operatie, Andreea Balan a fost externata. Artista a ajuns acasa, in sanul familiei, iar primul lucru pe care l-a facut a fost sa-si ia in brate fetitele. In mai putin de o luna, Andreea Balan a suferit trei interventii chirurgicale. Astazi insa artista a fost externata si s-a intors in sanul familiei sale. Andreea Balan a publicat pe contul sau de Instagram un mesaj emotionant, dar si un filmulet in care o tine de manuta pe Clara Maria. „Gata, dupa o saptamana de stat in spital, azi ma externez si sper sa fiu bine de acum incolo ?‍?‍?‍?? Mesajele voastre frumoase si de incurajare au contat enorm si m-au ajutat sa am ganduri pozitive ? Abia astept sa imi pup fetitele ...