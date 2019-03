Andreea Balan a povestit prin ce a trecut si s-a filmat pe patul de spital - VIDEO

andreea balan spital google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Andreea Balan a trecut printr-o adevarata drama dupa a doua nastere. A intrat in stop cardio-respirator, dupa care a fost nevoita sa se opereze de doua ori dupa ce s-a trezit intr-o balta de sange din cauza hematoamelor care s-au format sub operatia de cezariana. Intr-un filmulet urcat pe canalul sau de Youtube, Andreea Balan a povestit prin ce a trecut si s-a filmat inclusiv pe patul de spital sau in salile de asteptare. Durerile au fost insuportabile si le cerea asistentelor medicale sa ii administreze morfina pentru a putea trece peste. De cand a nascut-o pe Clara Maria, Andreea Balan a stat numai prin spitale! Iata ce frici a capatat Andreea Balan este in continuare internata in spital Andr ...