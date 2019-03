Andreea Balan, de urgenta la spital pentru a treia oara! Cantareata trebuie operata din nou! Ce i s-a intamplat

Problemele de sanatate ale Andreei Balan sunt departe de a se termina. Cantareata a fost internata chiar pentru a treia oara, potrivit spynews. Blondina a trecut din nou printr-un episod greu, dupa ce s-a trezit in mijlocul noptii intr-o balta de sange. Speriata, aceasta a ajuns de urgenta la spital, unde medicii au decis sa fie operata pentru a doua oara. Din pacate, avand deja 2 operatii in ultimele doua saptamani, nu se poate interveni chirurgical sub nicio forma. Andreea a impartasit si de data aceasta fotografii si diverse informatii din a treia vizita la spital.

Andreea Balan, internata pentru a treia oara in spital!

Andreea Balan a ajuns iar pe mainile medicilor! Dupa cele doua interventii suferite, a sangerat din nou. Din cauza hemoragiilor, s-au format niste hematoame, care vor trebui operate. Nu se poate interveni chirurgical, fiind un timp prea scurt intre cele doua operatii, astfel ca artista este tinuta sub stricta observatia a medicilor. Andreea Balan a fost operata pentru a doua oara zilele trecute. Aceleasi surse au dezvaluit ca aceasta s-a operat chiar a doua zi dupa ce a suferit interventia de cezariana.

George Burcea, sotul sau, a facut marturii cu privire la starea de sanatate actuala a Andreei Balan. “Fetele sunt foarte bine, sanatoase. Sunt acasa toate trei. Andreea este foarte bine. Se recupereaza dupa operatie si dupa nastere. E foarte bine si are un vibe foarte bun. Asteptam sa vina caldura sa iesim cu fetele in parc sa ne plimbam si sa facem ceea ce o familie face. Ella a primit-o foarte bine pe cea mica. Am pregatit-o de cand am stiut ca o sa vina un al doilea bebe. Ella isi dorea baiat”, ne-a declarat George Burcea.

Ovidiu Penes, medicul care a operat-o a doua oara: “E foarte grav”

“Astfel de cazuri se intampla foarte rar, cate gravide ati auzit sa pateasca asa? Controalele la medic dupa operatia de cezariana se fac in functie de pacienta, pot fi zilnice, daca lauza are complicatii dupa operatia de cezarina, sau mai rare, pentru schimbarea pansamentelor de catre chirurgul care a efectuat operatia”, a declarat doctorul care a operat-o pe Andreea Balan.

