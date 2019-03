Andreea Balan, mesaj de pe patul de spital - FOTO

Andreea Balan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Andreea Balan a transmis un nou mesaj de pe patul de spital. Vedeta este internata la Sanador. Andreea Balan, mesaj de pe patul de spital ”Dupa ploaie intodeauna rasare soarele... Ma simt din ce in ce mai bine, iar mesajele voastre m-au ajutat enorm! Le-am citit pe toate si va multumesc din suflet. Abia astept sa ajung acasa la fetitele mele, dar trebuie sa mai stau cateva zile in spital fiind atent supravegheata si ingrijita”, a spus Andreea Balan. Adevarul despre relatia dintre Andreea Balan si George Burcea. Abia acum s-a aflat Andreea Balan trece prin momente foarte grele Iubita cantareata Andreea Balan a fost operata pentru a treia oara. Cosmarul din viata vedetei a inceput in timpu ...